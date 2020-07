7. júl 2020 Cestovanie Kam sa dostanete letecky k moru? Prví dovolenkári odlietajú do týchto destinácií

Po zákaze civilných letov pre zabránenie šíreniu nového koronavírusu a prvýkrát počas letného letového poriadku v utorok odleteli z bratislavského letiska prví cestujúci na španielsky ostrov Malorka.

Z bratislavského Letiska M. R. Štefánika v utorok odlietajú prví cestujúci na Malorku a Korfu. Informovala o tom v utorok hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.

Kam sa dostanete?

„Podvečer sa spustí aj pravidelná letná linka na grécky ostrov Korfu. Na Korfu navyše dopravca Ryanair zvýšil frekvenciu letov z minuloročného letu raz týždenne na dva lety týždenne,“ dodala Ševčíková.

Lety do destinácie Palma de Mallorca a z nej sú v pláne dvakrát týždenne – v utorky a soboty.

„Na Korfu sa bude lietať z Bratislavy okrem utorka aj vo štvrtok,“ podotkla Ševčíková.

9 destinácií z Bratislavy

Ako upozornila hovorkyňa letiska, pred odletom do Grécka, či už na Korfu, alebo do Solúna, je potrebné najneskôr 48 hodín pred odletom vyplniť online dotazník na webovej stránke travel.gov.gr.

Letisko dodalo, že od stredy (8. 7.) spustí dopravca Ryanair aj pravidelnú linku do írskeho Dublinu a z neho. V súčasnosti je možné letieť z Bratislavy pravidelnými letmi do deviatich destinácií – Pafos, Malorka, Malaga, Korfu, Solún, Dublin, Alghero, Burgas, Sofia. Let do Sofie a z nej zabezpečuje dopravca Wizz Air, ostatné lety dopravca Ryanair.

Pozor na Bulharsko

Jednou z destinácií, ktorá nie je „zelená“, čiže bezriziková, je Bulharsko a Čierna Hora. Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 3. 7. 2020 v platnom znení sa všetkým osobám, ktoré od 6. júla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú nižšie, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Tí, ktorí sa teda vrátia z Bulharska, musia ísť do izolácie a absolvovať test.

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do 3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti neurčí inak.

Povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.

Zoznam krajín, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za menej rizikové:

Austrália

Belgicko

Cyprus

Česko

Čína

Dánsko

Estónsko

Faerské ostrovy

Fínsko

Francúzsko

Grécko

Holandsko

Chorvátsko

Island

Írsko

Japonsko

Južná Kórea

Lichtenštajnsko

Litva

Lotyšsko

Maďarsko

Malta

Monako

Nemecko

Nový Zéland

Nórsko

Poľsko

Rakúsko

Slovinsko

Taliansko

Španielsko

Švajčiarsko

Zoznam menej rizikových krajín epidemiológovia pravidelne posudzujú a aktualizujú.

Kam z východu?

V súvislosti s letnou charterovou sezónou 2020 sa predpokladá, že na dovolenky z Košíc sa bude lietať do prímorských destinácií v Bulharsku, Grécku a na Cypre s leteckými spoločnosťami Smartwings a Bulgaria Air už od polovice júla.

Bezletové obdobie na letisku trvalo temer presne tri mesiace a letová prevádzka na pravidelných linkách bola obnovená 15. júna, keď sa na linku spájajúcu Prahu a Košice vrátili České Aerolínie.

O týždeň nato, 22. júna, sa Austrian Airlines stali druhou leteckou spoločnosťou, ktorá obnovila svoju pravidelnú linku do Košíc, a to z Viedne.

Možnosti letov do iných krajín závisia na rozhodnutí Ústredného krízového štábu SR a vlády SR.

