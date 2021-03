11 Galéria Zdroj: TASR/Michal Svítok To boli NERVY! Vlhovej VYFÚKLA triumf na domácej trati jej najväčšia rivalka, FOTO Nechýbalo veľa a slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa mohla v slalome Svetového pohára v Jasnej víťazkou. Rýchlejšia bola totiž len Mikaela Shiffrinová. Dnes o 14:11 Milan Hanzel Šport Ostatné športy

11 Galéria Zdroj: TASR/Michal Svítok

Rodáčka z neďalekého Liptovského Mikuláša dosiahla najlepší čas v prvom kole. Na kopci, ktorý dôverne pozná, viedla s náskokom 27 stotín sekundy pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou, priebežne tretia bola Švajčiarka Wendy Holdenerová (+0,40).

Bez chybičky

Prestížny seriál sa vrátil pod Chopok po piatich rokoch. Vlhová otvorila domáce preteky so štartovým číslom 1, od prvej brány chytila rytmus a predviedla plynulú jazdu. Líderka hodnotenia disciplíny sa vyvarovala chýb a v spodnej časti ešte tempo vystupňovala. Konkurentky na jej jazdu nestačili.*** „Kopec veľmi dobre poznám. Vedela som, kde môžem ako ísť. Je to jeden z tých ľahších slalomov. Budem sa teraz sústrediť na druhé kolo, dám do toho všetko, uvidíme, ako to dopadne,“*** uviedla Vlhová pre RTVS po 1. kole.

Druhá jazda

Do druhého kola naskočila Petra ako posledná a do polovice trate to vyzeralo, že sa jej podarí triumfovať na slovenskej pôde. Jedna chyba približne v strede jazdy ju odsunula až za americkú hviezdu. Zaostala za ňou o 34 stotín sekundy a tretie miesto obsadila Švajčiarka Wendy Holdenerová (+0,52).

Dvadsaťpäťročná Slovenka si však udržala pozíciu na čele priebežného hodnotenia disciplíny, pred Shiffrinovou vedie o 45 bodov. Navyše skresala manko na líderku celkového poradia SP Laru Gutovú-Behramiovú, za Švajčiarkou zaostáva už iba o 107 bodov.

Slová Vlhovej

„Bol to boj, dala som do toho všetko. Bohužiaľ, Mikaela bola lepšia. Robila som, čo som mohla, nakoniec to nestačilo, čo ma mrzí. Som však stále vpredu, z čoho sa teším. Mikaela nemala čo stratiť, išla naplno. Povedala mi, že veľmi dobre vie, ako sa cítim, že každý chce doma zvíťaziť. Urobila som však drobné chyby a, bohužiaľ, to nestačilo. Viem, že som urobila maximum, dala som do toho 120 percent,“ skonštatovala Vlhová.

