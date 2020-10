21. október 2020 Milan Hanzel Správy Zo zahraničia V Česku pristúpili k NEMILOSRDNÉMU lockdownu: Od zajtra platia tvrdé pravidlá!

Česká vláda pristúpila v stredu k ďalším opatreniam v boji proti pandémii koronavírusu SARS-CoV-2.

Zdroj: TASR/AP

Od štvrtka od 6.00 h bude uzavretý maloobchod. Výnimku majú predajne základného sortimentu. Veľkoobchod bude bez obmedzenia. Zatiaľ to bude mať trvanie do 3. novembra.

Zákaz pohybu

Vláda od štvrtka nariadila aj obmedzenie pohybu a kontaktu s ľuďmi s výnimkou ciest do práce a na nákupy. Pohyb v prírode bude možný do dvoch osôb. „Nárast je dramatický a opatrenia z minulého týždňa, bohužiaľ, nesploštili krivku,“ uviedol na tlačovej konferencii premiér Andrej Babiš. Ospravedlnil sa za to, že predtým vylúčil možnosť, že by zavádzal takéto prísne opatrenia.

„Máme obrovský nárast pacientov v nemocniciach,“ tvrdí na webe blesk.cz Babiš.

Minister zdravotníctva Roman Prymula už v utorok v Poslaneckej snemovni naznačil, že bude potrebné čoskoro prijať ďalšie reštrikcie, pretože aj za súčasných obmedzení je kontaktov medzi ľuďmi stále príliš veľa.

V Českej republike pribudlo za utorok rekordných 11 984 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Ide o dosiaľ najvyšší denný prírastok nakazených od začiatku pandémie.

Vyplýva to z údajov zverejnených v stredu nadránom na webe českého ministerstva zdravotníctva.

Atakujú hranicu 200-tisíc

Od začiatku pandémie sa v ČR novým koronavírusom nakazilo 193 946 ľudí, z ktorých 1 619 nákaze podľahlo. Z ochorenia COVID-19 sa tam dosiaľ vyliečilo 79 108 osôb. Momentálne je v Česku nakazených 113 219 ľudí, z toho 4 064 je hospitalizovaných.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR