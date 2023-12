To je nápad! Zábavu neprekazí ani zlé počasie: Belgické mesto má klzisko uprostred KOSTOLA

Belgické mesto Sint-Truiden vie, ako „vypiecť“ s nepriaznivým počasím. Ako informoval portál novinky.cz s odvolaním sa na agentúru Reuters, každoročné verejné klzisko presunuli do priestorov nevyužívaného barokového kostola z 18. storočia.

„Unikátnu atmosféru medzi stenami chrámu sprevádza svetelná hviezdna noc premietaná na strop. Budovou sa rozliehajú vianočné piesne a ľudia sa môžu korčuľovať priamo vedľa betlehemu,“ píše server.

Návštevníci si pochvaľujú vyššiu teplotu vnútri kostola, pričom si tak korčuľovanie môžu užiť v akomkoľvek počasí. Láka ich aj príjemné vianočné prostredie.

„Ide o veľmi ekologické klzisko, pretože je uhlíkovo neutrálne. Nepoužívame žiadnu vodu a ani elektrinu. Zároveň miestna komunita môže kostol využiť, aj keď sa v ňom už nekonajú bohoslužby,“ povedal predseda obchodného združenia Sint-Truiden Philip Bronckaerts.

Klzisko je súčasťou každoročných vianočných trhov a k dispozícii bude do 7. januára.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Imagine ice-skating ... inside a church.



The annual ice rink for the Belgian town of Sint-Truiden was at risk due to temperamental weather. So, the town moved the rink inside an 18th-century baroque church that is no longer in use. https://t.co/cWJf37WRyC pic.twitter.com/CbC7R37U0S