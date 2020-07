21. júl 2020 MI Zo Slovenska To je suma! 44 miliárd eur pre Slovensko pritečie z Bruselu. Má to však háčik…

Premiér Igor Matovič to označil za geniálnu správu pre celú krajinu. Slovensko by sa mohlo doslova topiť v miliardách eur, ale má to jeden problém. Nikto nám peniaze nedá len tak.

V Bruseli sa po nekonečných piatich dňoch skončili najdlhšie rokovania európskych lídrov za posledných dvadsať rokov. Dohodli sa na historickej podpore európskej ekonomiky zasiahnutej koronakrízou vo výške 750 miliárd eur.

Tento balík peňazí si na finančných trhoch požičia Európska komisia. Následne z neho 390 miliárd eur rozdá členských štátom ako nenávratné granty a 360 miliárd eur im rozdelí ako pôžičky. Slovensko oslavuje.

Miliardy pre Slovensko

Premiér Igor Matovič hneď po prílete z Bruselu usporiadal tlačovku priamo na letisku. Oznámil, že je maximálne spokojný s výsledkom pre Slovensko. “S čím sme na summit išli, to sme si vybojovali,” uviedol premiér.

Konkrétne bude mať Slovensko k dispozícii z Európskej únie takmer 44 miliárd eur na najbližších sedem rokov.

V tejto astronomickej sume je započítaný príspevok z nového fondu obnovy po koronakríze, aj peniaze vyčlenené pre Slovensko v rámci európskeho rozpočtu na roky 2021 – 2027. Slovensko si môže tiež požičať za takmer nulový úrok ďalších 6,8 miliardy eur a splatiť ich až do roku 2058.

Kde je problém

Peniaze z Bruselu má síce Slovensko sľúbené, ale neprídu len tak ako darček. Budú sa čerpať podobne ako pri eurofondoch na základe konkrétnych predložených projektov. A to bude problém.

“Mali by sme čerpať päťnásobne viac peňazí počas nasledujúcich rokov. To nemáme šancu, ak by sme išli takým tempom, ako doteraz,” uznal premiér Matovič.

Slovensko teda môže dopadnúť tak, že mu väčšina tohto miliardového balíka jednoducho prepadne, pretože nedokáže pripraviť dostatok projektov. Aké je riešenie?

“Musíme zmeniť procesy a zjednodušiť byrokraciu. Musia to byť obrovské projekty na celom Slovensku – napríklad dobudovanie kanalizácie v každej dedine, postavenie troch nových nemocníc a podobne. Nemôžu to byť malé projekty,” priblížil svoju predstavu premiér.

Veľmi podobné reči sa však na Slovensku vedú už roky v súvislosti so snahou zlepšiť nízke čerpanie eurofondov. Zatiaľ sú výsledky stále veľmi slabé.

Poistka pre prípad nespratníkov

Základom čerpania európskych miliárd bude národný plán reforiem, ktorý jasne pomenuje, na čo chce krajina európske peniaze použiť. Ten by mal byť na Slovensku hotový do polovice októbra.

A keďže zo skúseností je známe, že eurofondy sa často zneužívajú a rozkrádajú, európski lídri sa dohodli na poistke pre takéto prípady.

“V prípade vážneho podozrenia z porušovania plánov budú môcť byť platby pozastavené na max. 3 mesiace. To je dosť na to, aby to krajina pocítila a aby to bola aj trochu hanba,” vysvetlil na svojom Facebooku

predseda výboru pre európske záležitosti NR SR Tomáš Valášek (Za ľudí).

Zdroj: Dnes24.sk

