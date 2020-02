25. február 2020 MAK Správy Rôzne OBROVSKÝ ÚSPECH! Slovenská vedkyňa je nominovaná na prestížnu cenu

Do užšieho výberu nominácií na cenu Lush Prize 2020 sa v dvoch kategóriách - veda a lobing dostala toxikologička Helena Kanďárová.

Zdroj: SAV

Vedkyňa Helena Kanďárová pôsobí na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied (SAV). Informuje o tom na svojom webe SAV.

V kategórii veda Kanďárovú nominovali ako členku projektu vývoja a validácie in vito protokolu pre testovanie podkožnej dráždivosti zdravotníckych pomôcok s použitím rekonštituovaných tkanivových modelov. Tento projekt získal v rokoch 2017 a 2019 ocenenie od americkej toxikologickej spoločnosti.

Ochrana zvierat vo vede

Do užšieho výberu v kategórii lobing sa toxikologička dostala za dlhoročné aktivity v oblasti validácie a implementácie in vitro metód do regulatívnej toxikológie, ako aj za presadzovanie princípov 3R vo vede a výskume doma aj v zahraničí.

3R je zníženie počtu zvierat v postupoch, zjemnenie metód a nahradenie experimentálnych zvierat vo výskume.

Kanďárová je členkou a spoluzakladateľkou Slovenskej národnej platformy pre princípy 3R a je členkou výborov niekoľkých toxikologických organizácií a poradných orgánov pre oblasť toxikológie doma aj vo svete.

O Lush Prize

Ocenenie Lush Prize sa udeľuje za iniciatívy, ktoré smerujú k náhrade testov na zvieratách a najmä v oblasti toxikológie. Ceny v celkovej hodnote 250 000 libier sa udeľujú v piatich oblastiach: Lobing, Tréning, Verejné povedomie, Veda a Mladí vedci.

Vedci zo Slovenskej republiky sa dostali do užšieho výberu už v rokoch 2016 (Ing. Alžbeta Líšková – nominácia v kategórii Mladý vedec a v roku 2018, nominácia spoločnosti MatTek IVLSL v kategórii Tréning).

O Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie prevádzkuje jedinú chovnú stanicu experimentálnych zvierat na Slovensku. Ústav disponuje nielen in vivo laboratóriami, ale aj modernými laboratóriami pre vykonávanie toxikologických štúdií in vitro (t. j. bez použitia laboratórnych zvierat) a poskytuje aj tréningové aktivity v tejto oblasti.

Víťazov 8. ročníka Lush Prize vyhlásia v máji.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR