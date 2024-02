23. február 2024 Rastislav Búgel Krimi TRAGÉDIA na Zlatých pieskoch! Pri nehode ZOMREL súťažiaci z Československo má talent Pri tragickej nehode mal zomrieť súťažiaci zo šou Československo má talent.

Štvrtkový (22. februára) večer poznačila tragédia. Na Zlatých pieskoch podľa noviny.sk zasahovali záchranné zložky, no muža sa zachrániť nepodarilo.

Preslávila ho známa šou

„Podľa informácií TV JOJ išlo o známeho Enrica Miška, ktorý vystupoval v šou Československo má talent,“ píše portál.

Auto malo zrazu prejsť do protismeru a skončilo v stĺpe verejného osvetlenia.

Podľa portálu sa v tom čase nikto iný na ceste nenachádzal.

Polícia informovala o nehode

„Včera (22.02.2024) krátko pred 22.30 hod došlo na Ceste na Senec v smere z centra mesta k tragickej dopravnej nehode. Podľa doterajších informácií 29-ročný vodič vozidla zn. Hyundai z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky a následne narazil do stĺpa verejného osvetlenia,“ informovala polícia, podľa ktorej vodič v dôsledku nárazu utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.

Na zistenie prítomnosti alkoholu a iných omamných látok v organizme bol u vodiča nariadený odber krvi.

„V uvedenom prípade bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania,“ dodala polícia.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

3 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk