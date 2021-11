4 Galéria Zdroj: Policajný zbor SR Tragická nehoda v Nitrianskom kraji: Mladý vodič vpálil do autobusu, nemal šancu, FOTO Vodič po zrážke s autobusom vyletel z auta. Podľa policajtov zrejme nemal zapnutý bezpečnostný pás. 20. november 2021 Barbara Dallosová Krimi

20. november 2021 Barbara Dallosová Krimi Tragická nehoda v Nitrianskom kraji: Mladý vodič vpálil do autobusu, nemal šancu, FOTO Vodič po zrážke s autobusom vyletel z auta. Podľa policajtov zrejme nemal zapnutý bezpečnostný pás.

4 Galéria Zdroj: Policajný zbor SR

Dopravní policajti z Nitry boli piatok (19. 11.) večer privolaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala medzi obcami Tesárske Mlyňany a Slepčany neďaleko Zlatých Moraviec. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre.

27-ročný vodič na Alfe Romeo podľa policajtov zrejme neprispôsobil rýchlosť svojim schopnostiam a prešiel do protismeru, kde sa zrazil s autobusom. V tom sedel 61-ročný vodič.

„Následne nato ho vymrštilo do jeho jazdného pruhu kde vrazil do zvodidiel, ktoré poškodil. Auto od zvodidiel odhodilo do ďalšieho vozidla Toyoty, ktoré skončilo mimo vozovky. Vodič pravdepodobne z dôvodu nepripútania bezpečnostným pásom vyletel z auta na cestu a utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ opisuú tragédiu muži zákona.

Okolnosti ako aj miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania nitrianskej dopravnej polície. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie za zločin usmrtenia.

Zdroj: Dnes24.sk