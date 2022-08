5 Galéria Zdroj: Polícia SR - Nitriansky kraj HROZIVÁ nehoda s tragickými následkami: Z áut zostali len vraky, spolujazdkyňa zomrela, FOTO Dopravná nehoda neďaleko Šale sa skončila tragicky. Nehodu neprežila spolujazdkyňa. 31. august 2022 Krimi

„Záchranné zložky boli včera vyslané k dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste medzi Vlčanmi a Šaľou. 18-ročný vodič vozidla Audi A3 pravdepodobne predbiehal pred ním idúce vozidlo, pričom sa nestihol zaradiť do svojho jazdného pruhu a s vozidlom dostal šmyk,“ informuje nitrianska krajská polícia.

Zraneniam podľahla

V protismere došlo k čelnej zrážke so Škodou Octávia, ktorú viedol 67-ročný muž.

„Pri dopravnej nehode utrpela spolujazdkyňa z Octávie zranenia, ktorým po prevoze vrtuľníkom do nemocnice podľahla. Obidvaja vodiči boli so zraneniami prevezení do nemocnice v Galante,“ dodáva polícia.

Začali trestné stíhanie

Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície v Šali v danej veci začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví.

„Život máme len jeden. Pamätajme si na to a vždy svoju jazdu prispôsobme, aby sme sa mohli živí a zdraví vrátiť domov k svojim rodinám,“ vyzvali muži zákona.

TRAGICKÁ DOPRAVNÁ NEHODA. MLADÝ VODIČ NEZVLÁDOL RIADENIE SVOJHO AUTA A NEVINNÁ ŽENA ZRÁŽKU NEPREŽILA 😞 Záchranné... Posted by Polícia SR - Nitriansky kraj on Wednesday, August 31, 2022

Zdroj: Dnes24.sk