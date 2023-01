TRAGICKÉ ráno na R1: Mladému mužovi sa stalo osudným vystúpenie z auta, FOTO

Tragédiou skončila dopravná nehoda na diaľnici R1 pri Budči, ku ktorej došlo v stredu v ranných hodinách. „Podľa doposiaľ zistených informácií k nehode došlo tak, že 28-ročný vodič vozidla Toyota jazdiaci v smere od Zvolena na Budču dostal pravdepodobne šmyk,“ banskobystrickí krajskí policajti o tom informovali na sociálnej sieti.

„Jeho vozidlo zostalo stáť na pravej krajnici v smere jeho jazdy, pričom keď vystúpil z vozidla a stál pri okraji diaľnice, narazilo do neho osobné auto Hyundai, ktoré viedla 44-ročná vodička,“ pokračovali muži zákona.

„28-ročný vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uviedli so slovami, že vodička bola so zraneniami z miesta prevezená do nemocnice.