Zdroj: Twitter.com/301military TRAGICKÝ pád vrtuľníka pri Kyjeve: Zomrelo najmenej 16 ľudí, aj minister vnútra! Ukrajinský minister vnútra Denys Monastyrskyj a ďalší dvaja vysokopostavení predstavitelia zahynuli v stredu pri páde vrtuľníka v meste Brovary pri Kyjeve. 18. január 2023 han Zo zahraničia

Incident si podľa gubernátora Kyjevskej oblasti Olexija Kulebu vyžiadal celkovo najmenej 16 obetí a 22 zranených. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Pád na škôlku

Helikoptéra sa podľa dostupných informácií zrútila pri budove materskej školy a bytovky. V škôlke sa v tom čase nachádzali aj deti a zamestnanci. Video s horiacim vrakom sa krátko po nešťastí objavilo na sociálnych sieťach.

Mesto Brovary sa nachádza približne 20 kilometrov severovýchodne od Kyjeva. Ruské a ukrajinské jednotky bojovali o kontrolu nad týmto mestom v počiatočnej fáze ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu.

Ruskí vojaci sa napokon odtiaľ začiatkom apríla minulého roka stiahli.

O nešťastí informoval na Facebooku šéf národnej polície Igor Klymenko. "V dôsledku leteckej havárie zahynulo vedenie ministerstva vnútra: minister, prvý námestník ministra a štátny tajomník,“ uviedol.

More videos from Brovary where a helicopter crashed pic.twitter.com/ozDZqIcMcL — Giorgi Revishvili (@revishvilig) January 18, 2023

Minister of Internal Affairs, his First deputy and Ministry's state secretary died in a helicopter crash in Brovary, Kyiv region. Helicopter fell by a kindergarten.



16 people died in the crash, 2 of them children. 22 people were hospitalized, 10 of them children.



Tragedy. pic.twitter.com/EzlIg1t6xM — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 18, 2023

The death toll from the crash of the helicopter in #Brovary rose up to 17, according to the head of the #Kyiv region, Oleksiy Kuleba. pic.twitter.com/0fsBn466RH — NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2023

Zdroj: TASR/Dnes24.sk