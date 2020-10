16. október 2020 Milan Hanzel Politika TRAPAS Matoviča v Bruseli! Domrvil prejav a KOKTAL chabou angličtinou, VIDEO

Na summite európskych lídrov v Bruseli nechýba ani slovenský premiér Igor Matovič. To, čo sa mu podarilo vyviesť počas živého prenosu, musíte vidieť!

Spomínané video sa dostalo na sociálne siete, kde ho napríklad zdieľal aj Tomáš Drucker, ktorý k nemu pridal aj štipľavý komentár. „Úprimná vďaka za dôstojnú reprezentáciu Slovenska,“ napísal bývalý minister vnútra a zdravotníctva na svojom Facebooku.

Hit internetu

Keďže slovenský premiér obľubuje písať statusy na Facebooku, kde vie „naložiť“ hocikomu a na hocijakú tému, teraz sa karta obrátila. Video z trapasu predsedu vlády sa stalo okamžite hitom internetu.

Čo sa stalo?

Počas príhovoru sa chcel prihovoriť ľuďom, ibaže pozabudol či nevedel, že záznam beží naživo. Hneď na začiatku spravil kiks, pretože sa otočil smerom zo záberu a utrúsil: „Ja neviem ako mám začať.“ Následne spustil, no očividne prejav nemal dopredu pripravený.

„Dobrý deň, zdravím vás všetkých. Tento summit môže byť začiatok niečoho veľmi pekného v našom spoločnom európskom dome. Pretože, keď my budeme zelenší pomaly za desať rokov ako stromy, keď to tak trochu odľahčím a zároveň naši partneri si budú z prírody robiť naďalej niečo, čo je možné…“ v tom sa zasekol a opýtal sa, či môže ísť ešte raz.

Igor, tá angličtina?!

Premiér si stále nebol vedomý toho, že ide naživo a dokonca vytiahol aj otázku v angličtine. „Can I go one time, hm. Next time?“ zakoktal Matovič, čo v preklade z jeho slovíčok v angličtine môžeme preložiť ako, či môže ísť ešte raz. Potom sa pred kamerou „mrvil“ a poznamenal: „Tak to dám asi kratšie.“

Vtedy sa však ozval ženský hlas, ktorý oznámil Matovičovi, že je to živý vstup. „Naživo? Ó, nie?!“ povedal po anglicky, chytil sa za čelo a zachechtal sa.

Keď však pozrieme na jeho profil na Facebooku, tam toto video nie je. Premiér si tam totiž zavesil už tú podarenejšiu verziu.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk