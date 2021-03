Zdroj: TASR Trápny pád Harabinovej strany Vlasť. Dlžníci môžu plakať Pýcha predchádza pád, hovorí stará múdrosť. A zjavne to platí aj v prípade Štefana Harabina, ktorý sa ešte nedávno označoval za víťaza volieb. 31. marec 2021 MI Politika

Takýto koniec politického života si neželá nikto. Strana Vlasť je finančne na kolenách a svojich dlhov sa zbavuje v konkurze. Jej volebným lídrom v posledných parlamentných voľbách bol bývalý predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin.

Veritelia, hláste sa!

Nebývalé sebavedomie nabral Štefan Harabin najmä v prezidentských voľbách 2019, kde získal viac ako 14 % hlasov. Hoci sa nedostal ani do druhého kola, samozvane sa pasoval za víťaza volieb a pokúsil sa zopakovať slušný výsledok aj v parlamentných voľbách 2020 so stranou Vlasť.

Lenže do parlamentu sa nedostal a Vlasť nezískala ani potrebné tri percentá, aby dostala od štátu finančný príspevok.

To bola tvrdá rana, keďže strana si napožičiavala veľké sumy. Jej predvolebná kampaň stála zhruba milión eur a od veriteľov si Vlasť požičala takmer 970-tisíc eur. Väčšinou im sľubovala úrok 2 %. Dnes je už jasné, že všetky peniaze vrátiť nevie.

„Súd vyhlasuje malý konkurz na majetok dlžníka Vlasť,“ uvádza sa v obchodnom vestníku z 31. marca. Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

Ako prvý na to upozornil denník Sme. Súd zároveň vyzýva veriteľov strany Vlasť, aby svoje pohľadávky prihlásili do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

Veľké slová

Štefan Harabin vždy zdôrazňoval, že on so stranou Vlasť oficiálne nič nemá. Bol „iba“ jej volebným lídrom a hlavnou tvárou. Za stranou formálne stoja Harabinovi blízki ľudia, ale jeho tvár vyskakuje prakticky z každého príspevku Vlasti na webe. Ešte v októbri zverejnila Vlasť článok so sebavedomým titulkom „JUDr. Harabin dáva páchateľovi Matovičovi lekciu z práva.“

Bývalý sudca Najvyššieho súdu sa tam necháva unášať absurdnými fantáziami, že keby bol generálnym prokurátorom, „osobne by spracoval návrh na vzatie Matoviča do väzby, lebo už teraz mu hrozí doživotie.“

V tom istom mesiaci strana informovala aj o svojich finančných problémoch, ktoré sa jej zjavne nepodarilo vyriešiť. Pripomína, že v máji listom požiadala svojich veriteľov, či stále trvajú na vrátení svojich peňazí.

„Časť veriteľov reagovala pozitívne a chce pôžičku pretransformovať na dar, časť veriteľov má predstavu, že by sa predĺžila splatnosť pôžičky. U niektorých veriteľov sa čaká na odpoveď,“ píše Vlasť.

Dnes je jasné, že strana sa nedokázala dohodnúť so všetkými veriteľmi a skončila v konkurze.

