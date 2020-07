28. júl 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Tréner Ramsay sa ozval zo zámoria: Chýba mi Slovensko a mám záujem o túto pozíciu!

Kanadský tréner Craig Ramsay sa Slovákom pripomenul videom, ktoré nahral na Floride. Cnie sa mu za našou krajinou a vyjadril sa aj k reprezentácii.

Zdroj: TASR/František Iván

Posledný tréner národného hokejového tímu Slovenska mal kontrakt do augusta, kedy sa mala konať olympijská kvalifikácia. Pandémia koronavírusu však pozastavila prakticky všetok šport a on zostal „trčať“ doma v meste Tampa na Floride.

Videom sa pripomenul

Pre 69-ročného rodáka z kanadského Ontária je Slovensko akoby druhým domovom. Odkedy sa stal hlavným koučom našej reprezentácie, je tu ako doma. Aj preto mu je smutno nielen za hokejom, ale aj krajinou či kamarátmi spod Tatier. „Jasné, že mi chýba hokej a čas strávený na Slovensku, no udržiavam vzťah s viacerými kamarátmi, kolegami či priateľmi, ktorých som si u vás našiel. Všetci mi chýbajú a rovnako aj prechádzky po Bratislave alebo možnosť cestovať po krajine, stretávanie sa s ľuďmi a objavovanie krásnych miest, ktoré máte. Videl som veľa videí, ktoré ste mi poslali zo Slovenska, napríklad z Vysokých Tatier, čo je super,“ priznáva Craig.

Je zdravý aj jeho rodina

Keďže v týchto časoch smerujú otázky ku koronavírusu, na túto tému sa vyjadril aj Ramsay: „Stále som so svojou rodinou na Floride, kde sa navštevujeme. Zamestnáva ma aj hranie golfu, či plávanie v bazénu u nás na dvore. Čo sa týka počasia, tak tu máme rozsiahle búrky s hromami a bleskami, tak musíme byť vtedy opatrní. Na Floride síce počet nakazených na koronavírus rastie, ale my máme šťastie a vedieme si dobre. Rúška však musíme nosiť, keď ideme do obchodu alebo reštaurácie.“

Téma hokej

Isteže, viacerých zaujíma to, či je alebo nie je koučom národného tímu alebo to, či sa zo zámoria vráti. Ak áno, na akej pozícii. Aj k tejto téme sa skúsený odborník pozastavil. „Ak sa mám vrátiť do hokejového diania, tak to bude jedine po návrate na Slovensko. S Mirom Šatanom sme sa ešte nebavili, ale budeme o tom diskutovať. Sľúbil som, že pomôžem tímu v olympijskej kvalifikácii. Stále to mám na mysli a som naklonený ku všetkým návrhom. Pokojne by som sa vrátil ako asistent alebo konzultant. Vždy som si užíval čas strávený na Slovensku, preto som otvorený ku hocijakej diskusii. Žiaľ, kvôli tomuto celému bláznovstvu sme sa k tomu ešte nedostali. Prajem však každému, aby sa mal dobre, aby ste bolo zdraví a užívali si v bezpečí vašu krásnu krajinu,“ uzavrel Ramsay.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk