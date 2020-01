26. január 2020 Ľubomír Hudačko Kultúra Tridsiatnici si s ňou spájajú detstvo: Inekafe oslávilo 25 rokov s orchestrom, FOTO

Kapela zahrala famózny koncert so symfonickým orchestrom, vo vypredanom NTC si vyslúžili viacnásobné standing ovations. Fanúšikom sa tlačili slzy do očí.

Vypredaná AXA Aréna NTC v Bratislave, veľký symfonický orchester a silné emócie; tak vyzeral veľkolepý koncert skupiny Inekafe.

Najvyššie poschodie hudby

Diváci videli dvojhodinový nášup energie. Skladby v nových aranžmánoch si spievala celá hala a fanúšikovia kapelu nechceli pustiť z pódia.

Skupina totiž oslavuje 25 rokov na hudobnej scéne a rozhodla sa pre dva najväčšie koncerty vo svojej histórii. Líder Vratko Rohoň, bubeník Dodo Praženec a basgitarista Vlado Bis zahrali so 40-členným orchestrom z Prahy.

Na posilnenie mohutnosti refrénov si pozvali 20-členný zmiešaný spevácky zbor Tirnavia z Trnavy. Na klavíri sa predstavil Peter Preložník.

„Chceli sme posunúť našu tvorbu na najvyššie poschodie hudby. Pre nás je tým najvyšším poschodím symfonický aranžmán. Som nadšený a veľmi rád, že sa emócie z hudby preniesli aj na našich fanúšikov."

"Ešte teraz mám husiu kožu. Podarilo sa nám dať dokopy úžasný tím ľudí, ktorí dali do tohto projektu kus srdca. Takýto pocit som ešte nezažil,“ neskrýval radosť líder Vratko Rohoň.

Hudobníci predviedli spolu s orchestrom 27 skladieb. Zaznela jedna z najnovších Sínus dopadu, ale aj osvedčené skladby ako Spomienky na budúcnosť, Ružová záhrada, Kašovité jedlá či Ráno. Skladby Právo na šťastie, Je tu niekto? či Čas beží odohral len symfonický orchester.

Nadšení diváci odmenili kapelu viacnásobným standing ovation a ona im zahrala prídavky Mojich najlepších 15 rockov a Záverečná.

V inštrumentálnej podobe odznela na záver aj úplná novinka, ktorú kapela predstaví čoskoro. Celá zostava sa musela na pódium vrátiť dvakrát, aj napriek tomu, že v notových partitúrach sa už s ďalšími prídavkami nepočítalo.

Skladby na symfonický koncert zaranžoval český skladateľ Lukáš Sommer, ktorý si s lídrom bratislavskej formácie dokonale rozumel.

Zboristi sú pankáči

„Spolupráca bola perfektná, absolútne sme si sadli a od začiatku to iskrilo. Aj keď naživo sme sa videli len pred pár dňami, rok sme si volali, mailovali a posielali MP3. Lukáš je podľa mňa extrémne talentovaný a veľký makač."

"A zboristi sú v podstate punkáči, poznali slová našich pesničiek. Niektorí na našej kapele vyrastali a mali perfektný prístup k celému projektu,“ hovorí Vratko.

„Mám obrovskú radosť, že sa nám to podarilo. Už od začiatku sa mi páčilo, že Vratko do tohto projektu dáva srdce. Chystali sme to rok a tak sme mali čas doladiť všetky detaily. Boli sme v dennom kontakte."

„Postupne, ako som skladby aranžoval, tak mi tiež prirastali k srdcu a preto som sa rozhodol, že koncert budem aj dirigovať.“

"Teším sa z výsledku. Bol som prekvapený, že keď sme hrali ako orchester, tak si fanúšikovia spievali a skladby spoznávali,“ tešil sa Lukáš Sommer.

Hudobníci si dali si záležať aj na technickej vybavenosti koncertu. Vystúpili na najväčšom pódiu v svojej histórii, ktoré doplnili skvelou zvukovou aparatúrou, svetlami a LEDkami.

Inekafe sa aj rozpadlo

Výpravnými až filmovými symfonickými aranžmánmi sa skupine podarilo dohnať nadšených fanúšikov k slzám. Podľa reakcií ľudí posunuli hudobníci svoju latku na najvyššiu úroveň.

Všetko to začalo v roku 1995 v Bratislave na Prístavnej ulici. V súčasnosti sú na konte sedem radových albumov, dve výberovky, jedno Live 2 DVD a vyše 100 000 predaných nosičov.

„Tých 25 rokov strašne rýchlo ubehlo. Máme za sebou sedem albumov, vyše 1500 koncertov a množstvo videoklipov. Bola to jazda, boli tam pekné aj turbulentnejšie obdobia."

"Dokonca sme sa rozpadli. Toto celé nás formovalo. My sme nič nekalkulovali a neplánovali. Nech robí kapela čokoľvek, ak to robí zo srdca a ľudia tomu veria, tak to robí dobre a je to jej cesta,“ uzavrel Rohoň.

Viac si už z veľkého koncertu si pozrite v priloženej fotogalérii od Víta Filu.

Zdroj: Dnes24.sk