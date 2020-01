18. január 2020 Ľubomír Hudačko Kultúra Kapelu najprv považovali za hudobnú hrôzu: Napokon bol jej fanúšikom aj Kurt Cobain

Kapela The Shaggs tvorená sestrami vznikla na naliehanie ich otca po predpovedi, že sa stane slávnou. Napokon ju svet objavil, ale trochu z opačnej strany.

Zdroj: YouTube.com

Austin Wiggin chcel mať zo svojich dcér stoj čo stoj slávnu kapelu. Napokon sa do povedomia dostali, ale asi nie úplne tak, ako si to predstavoval.

Prihlásil ich a zohnal nástroje

Skupina vznikla po predpovediach jeho matky. Keď sa dve z nich splnili a tretia vravela o kapele dievčat, ktorá bude slávna, neváhal. Prihlásil ich na hudbu, zohnal im nástroje a dohliadal na ich kariérny rast.

Volali sa The Shaggs a v roku 1969 dokonca nahrali svoj vlastný album. Hoci ho odborníci upozorňovali, že to nie je ono a jeho dcéry nemajú to pravé hudobné cítenie, nedal sa odbyť.

Nosič s návzom Philosophy of the World vznikol a hoci najprv vyvolal posmešné názory, objavili ho neskôr aj známe mená.

Kapelu tvorili jeho tri dcéry, neskôr sa pridala štvrtá z nich. Po otcovej smrti v roku 1975 sa však rozpadla. Všetky dcéry sa vydali a hudbe sa už neskôr nevenovali.

Najhorší album?

Chris Connelly pre Rolling Stone o albume napísal: „Bez preháňania môže byť najhorším, aký bol kedy nahraný.“

A The New York Times ho nazval „najhorším rockovým albumom, aký bol kedy vyrobený.“

Ich hudba bola titulovaná aj v takom zmysle, že je tak zlá, až je vlastne dobrá. Postupne sa však ich hudba dostala medzi rôznych zberateľov a medzi jej fanúšikov sa napokon zaradil napríklad aj Kurt Cobain, frontman legendárnej Nirvany.

Na internete koluje fotografia, ako sa nechal odfotiť v tričku s ich podobizňou.

Vytvorte si názor a vypočujte si tvorbu The Shaggs aj vy.

