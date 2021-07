5 Galéria Zdroj: Twitter.com/Sila Turecko sužujú mohutné POŽIARE: Zabili už štyroch ľudí, úrady evakuujú známe letoviská Turecko už niekoľko dní bojuje s rozsiahlym lesným požiarom, ktorý vypukol neďaleko letoviska Antalya. 30. júl 2021 Zo zahraničia

30. júl 2021 Zo zahraničia Turecko sužujú mohutné POŽIARE: Zabili už štyroch ľudí, úrady evakuujú známe letoviská Turecko už niekoľko dní bojuje s rozsiahlym lesným požiarom, ktorý vypukol neďaleko letoviska Antalya.

Turecko sužujú mohutné požiare, ktoré si už vyžiadali štyri ľudské životy a viac ako 180 zranených. Úrady už začali z letovísk evakuovať turistov, informuje portál iMeteo.sk.

Požiar nemajú pod kontrolou

Požiare zničili desiatky domov, cesty sú neprejazdné, záchranári využívajú lode a miestne jachty.

Rozsiahly lesný požiar vypukol neďaleko známeho letoviska Antalya. Hasiči s ním bojujú už niekoľko dní. „Požiare vypukli ešte v stredu, a to rovno na štyroch miestach. Úrady začali okamžite s vyšetrovaním a podľa všetkého za to môžu podpaľači, ktorí takto ohrozujú hlavnú turistickú sezónu,“ informuje iMeteo.sk.

S viac ako 60 požiarmi bojuje viac ako 5-tisíc hasičov, ktorí nemajú požiare ani zďaleka pod kontrolou.

Mimoriadne horúčavy

V krajine je extrémne sucho a teplo, a bude ešte horšie. V nasledujúcich dňoch hrozí vo viacerých krajinách južnej Európy, vrátane Turecka, vlna extrémnych horúčav okolo 40 – 45 stupňov Celzia, ktoré sa môžu vyšplhať až na 50 stupňov.

Mimoriadne horúčavy zasiahnu podľa predpovedí DWD celé južné Taliansko – najmä Sicíliu a Sardíniu –, ako aj Grécko, Albánsko, Severné Macedónsko, Bulharsko, Rumunsko a Turecko. Meteorológovia zatiaľ nevedia odhadnúť, ako ďaleko na sever sa vlna horúčav dostane a či postihne aj Chorvátsko a Maďarsko.

Extrémne horúce dni by mali trvať približne týždeň, neskôr totiž začne do uvedených oblastí prúdiť chladnejší vzduch zo severu. Nebezpečné sú horúčavy nielen z hľadiska zdravia, ale aj pre riziko vzniku lesných požiarov. Už teraz zaevidovali na juhu Európy 2,5-krát viac požiarov, než je ich priemerný počet. Zvyčajne do konca júla vypukne 419 požiarov, avšak tento rok ich už je vyše 1000.

You don’t need to be a Muslim to Praying for Turkish people, you only have to be a human to feel their pain, and show condolences with them! “Prayers for Turkey”#PrayForTurkey pic.twitter.com/LSTiTpGvFg — h-m-m-a-d (@iamhmmad1) July 30, 2021

Turkey has been on fire for 2 days now, more than half of the country is in flames. please pray for Turkey and use the hashtag to keep spreading awareness #PrayForTurkey



pic.twitter.com/iUapB5HUKX — krysten $18 (@TXTOFFlCIAL) July 30, 2021

TURKEY IS BURNING. In two days, dozens of fires have been started in many different points in our country. The government is not helping properly. People, animals, trees, houses, OUR COUNTRY IS BURNING! This is not ordinary fire. Please help us.#PrayForTurkey #Turkeyisburning pic.twitter.com/nXFyQVvYAK — Sıla (@kimimbne_) July 30, 2021

For the past two days Turkey have been burning. 3 people died in a forest fire in southern Turkey on Thursday where authorities were battling multiple blazes for a second day amid suspicions of arson.

May Almighty Allah have Mercy on the people of affected areas.#PrayForTurkey pic.twitter.com/YnOhJVZLCa — Farzeen Tarar® (@FarzeenTarar) July 30, 2021

Zdroj: Dnes24.sk/TASR