14. november 2021 Správy Zo zahraničia Tvrdé opatrenia proti neočkovaným v Rakúsku: TAKTO to má vyzerať od pondelka V Rakúsku začne platiť celoštátny lockdown pre neočkovaných proti koronavírusu v noci na pondelok.

Zdroj: TASR/Branislav Račko

Výnimku budú mať deti do 12 rokov. Vyplýva to z návrhu protipandemických opatrení rakúskej vlády, do ktorých mala možnosť nahliadnuť tlačová agentúra APA.

Len nevyhnutné cesty

Rakúšania, ktorí nie sú zaočkovaní proti covidu, alebo toto ochorenie neprekonali, tak budú smieť svoj byt opustiť len z dôvodov, aké platili pri lockdowne i v minulosti. Pôjde napríklad o cestu do práce, k lekárovi či do iných zdravotníckych zariadení, zaistenie si nevyhnutných nákupov akými sú potraviny, telesný alebo psychický oddych či „uspokojenie základných náboženských potrieb“. Povolené bude takisto odísť z domu v prípade, že sa ľudia pôjdu dať zaočkovať.

Obmedzenia vychádzania pre nezaočkované osoby majú slúžiť na to, aby „zabránili kolapsu medicínskej starostlivosti“, uvádza sa v návrhu.

Formálne schválenie

Formálne musí toto nariadenie v nedeľu večer schváliť hlavný výbor Národnej rady. Vzhľadom na to, že koaličná vláda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a Zelených má v parlamente väčšinu, tento návrh s určitosťou prejde, konštatuje APA. Príslušné nariadenie má platiť zatiaľ do 24. novembra, pričom následne by sa musela jeho platnosť predĺžiť.

Od začiatku tohto týždňa majú v Rakúsku povolený vstup do reštauračných, turistických, kultúrnych a športových zariadení iba zaočkovaní a ľudia, ktorí prekonali covid. Od začiatku novembra sa neočkovaní musia na pracovisku pravidelne preukazovať negatívnym testom.

V nedeľu sa uskutoční videokonferencia premiérov spolkových krajín a rakúskeho kancelára Alexandra Schallenberga – hovoriť majú o prípadných ďalších opatreniach proti covidu vzhľadom na prudko stúpajúce počty nakazených.

Zdroj: TASR