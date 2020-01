14. január 2020 Správy Krimi Tvrdé slová Kušnírovej Zsuzsovej: Keby to nebola pravda, bola by ste pri dcére!

Najsledovanejší proces v histórii pokračuje druhým dňom. Do konfrontácie sa dostala matka obete a obžalovaná. Srdcervúce slová a arogancia Zsuzsovej.

V druhý deň hlavného pojednávania v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa na súde strhla ostrá hádka medzi Zlaticou Kušnírovou a Alenou Zsuzsovou.

Po výpovedi matky zavraždenej Martiny prišli na rad otázky od obžalovaných. Slovo si vypýtala Alena Zsuzsová, ktorá je údajnou sprostredkovateľkou vraždy mladého páru. „Akým právom ma obviňujete z vraždy vašej dcéry? Hovorí vám niečo prezumpcia neviny?“ prehovorila Zsuzsová.

"Kvôli tomu, čo je v spise. Keby na vašej obžalobe nebolo kus pravdy, neboli by ste tu. Boli by ste pri svojej dcére a ja by som mala svoju dcéru tiež doma alebo vo Veľkej Mači,"" odpovedala pohotovo a rázne Zlatica Kušnírová, na čo Zszsová stíchla a ďalšie otázky už nekládla.

Andruskó vypovedá už hodiny

Pred senátom vypovedá Zoltán Andruskó, ktorý bol už za vraždu novinára Jána Kuciaka právoplatne odsúdený. Tvrdí, že vraždu sprostredkoval na pokyn obžalovaného Mariana Kočnera.

Andruskó je v prípade korunným svedkom, ktorý si na objednávku Zsuzsovej najal Szabóa a Marčeka, aby Kuciaka zavraždili.

„Sprostredkoval som medzi Zsuzsovou a Marčekom a Tomášom Szabóm na pokyn Kočnera vraždu pána Kuciaka," povedal.

Kočner podľa svojich slov nepozná osobne, ale len cez ďalšiu obžalovanú Alenu Zsuzsovú. S tou sa zoznámil pred rokmi cez internetovú zoznamku.

V roku 2016 mu mala povedať o začínajúcich problémoch Kočnera a jeho plánoch vstúpiť do politiky. Problémom mal byť prokurátor Maroš Žilinka, ktorý riešil niektoré trestné veci kočnera. Andruskó vypovedal, že na jeseň 2017 mu na jeho odstránenie Zsuzsová. dala zálohu 20 000 eur. Mal na to vybaviť niekoho zo zahraničia. Napriek tomu, že sa bál, peniaze si, podľa svojich slov, zobral.

Neskôr chcel objednávku vraždy Žilinku zrušiť. Zsuzsová mu však mala povedať, že Marian Kočner dal už toľko úplatkov, že im už dlží státisíce a nielen 20 000 eur. Dostal preto ľahšiu úlohu ako Žilinkovu vraždu, a to vraždu Jána Kuciaka. Rodinám poškodených odkázal, že mu je veľmi ľúto, čo sa stalo.

Vražda Kuciaka

Vraždu Kuciaka si mala Zsuzsová objednať v januári 2018. Urobiť to mala tak, že mu v jeho aute pred jej domom otvorila laptop. Doň vložila USB kľúč, v ktorom bolo viacero priečinkov s mnohými menami. Jeden z nich bol s názvom Kuciak.

„Hovorila, že tu má novinára,“ uviedol Andruskó. V priečinku sa mala nachádzať podrobná správa o jeho dennom pohybe a aj fotografie. Podľa prokuratúry pochádzajú zo sledovania novinárov, ktoré si mal objednať Marian Kočner u Petra Tótha. Ten je v konaní o Kuciakovej vražde svedkom. Prokurátor sústredil veľkú pozornosť aj na konkrétne fotografie Kuciaka a pýtal sa na ich obsah.

Vražda mala byť vykonaná v súvislosti s Kuciakovým únosom. Po vražde, keď v obci Chotín oznámili Andruskóovi, že ho neuniesli a zabili ešte aj Martinu Kušnírovú mu mal Tomáš Szabó vysvetliť, že v dnešnej dobe sa únos urobiť nedá. Mal mu uviesť, že by ich mohli v aute zastaviť policajti. To sa zhoduje s pondelkovou (13. 1.) výpoveďou Miroslava Marčeka.

„S Alenou Zsuzsovou sme sa dohodli, že Marčekovi a Szabóovi nemôžem povedať, že za objednávkou stojí Marian Kočner,“ uviedol Andruskó. Doplnil, že im mal povedať, že si vraždu objednal*** „nejaký Rus“***.

Andruskó tvrdí, že sa bál ľudí v pozadí Aleny Zsuzsovej, aj to, že pred jeho očami objednávala aj vraždu bývalého primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka.

Extenzívne hovoril aj o vražde Petra Molnára. K tej sa mu mali neskôr vykonávatelia Tomáš Szaboó a Miroslav Marček priznať, keď prijali objednávku vraždy Kuciaka.

