24. jún 2024 ELA Magazín Lifestyle TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Koho najviac potrápia financie? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 24. do 30. júna?

BARAN

Čaká vás fantastický pracovný týždeň. Podarí sa vám presadzovať vaše podnety, názory budú vypočuté a stretnú sa s pochopením. Ak už dlhšie premýšľate nad tým, že by ste svojím nadriadeným predostreli svoje návrhy na zlepšenia alebo o nich sami rozhodujete, choďte do toho. Je to o to lepšie, že sa vďaka fungujúcim vzťahom a dobrému osobnému životu môžete sústrediť na prácu. Víkend si však vyhraďte pre partnera a buďte milí. Hlavne v sobotu, kedy hrozia škriepky.

BÝK

V práci sa vám darí. Všetko ide veľmi fajn. Je síce pravda, že hlavne v druhej polovici týždňa budete vďaka priaznivému pracovnému prostrediu premýšľať nad svojím finančným ohodnotením a budete ho chcieť zlepšiť, ale toto obdobie na to nie je veľmi vhodné. Počkajte chvíľu, kým sa o tom so svojím nadriadeným budete rozprávať. Venujte sa viac súkromnému životu. V láske sa vám darí a energia, ktorú vzťahu venujete v tomto období, sa vám vráti.

BLÍŽENCI

Máte obrovské množstvo entuziazmu a chuti do práce. Darí sa vám a o to viac vás to motivuje k stále lepším a lepším pracovným výkonom. Jediné, čo vás trápi, je niekto, kto vám neustále kladie polená pod nohy a kalí vám vašu radosť. Nenechajte sa znechutiť, zvládnete to. Podobne to máte aj v osobnom živote. Nenechajte sa premôcť vlastným pocitom, že niečo nie je v poriadku. Zapracujte na vzťahu a uvidíte, že všetko je iba váš pocit, ktorý sa nezakladá na pravde.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk