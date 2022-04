Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Kto potrebuje odpočinok a kto upadá do LETARGIE? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 25. apríla do 1. mája? 26. apríl 2022 Magazín

26. apríl 2022 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Kto potrebuje odpočinok a kto upadá do LETARGIE? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 25. apríla do 1. mája?

Baran

V pondelok a v utorok sa na pracovisku snažte vyhýbať otvoreným konfrontáciám s vašimi kolegami, ale aj nadriadenými, pretože budete podráždení a budete mať tendencie podpichovať. Nerobte si zbytočne okolo seba nepriateľov. Od stredy sa postupne bude všetko okolo vás vyjasňovať a aj vaša nálada zlepšovať až natoľko, že si hlavne u opačného pohlavia získate veľké sympatie, čo by ste vy nezadaní mohli využiť na bližšie zoznámenie. V závere týždňa môžete skúsiť šťastie v lotérii.

Býk

Aj v tomto týždni sa vám bude pracovne dariť a pokiaľ sa nedáte počas prvej polovice týždňa vtiahnuť do zbytočných a prázdnych debát so spolupracovníkmi, tak môžete v závere týždňa očakávať aj slušné finančné zhodnotenie vašich snáh. Hlavne vy, čo pracujete v odvetví, ktoré je nejako prepojené s umením. Aj počas týchto dní platí pre vás nezadaných, že si môžete nájsť nového partnera, pokiaľ po tom túžite. Nebeská obloha je vám naklonená. Víkend by ste preto nemali tráviť sami doma, ale vyberte sa niekde medzi ľudí.

Blíženci

Ak ste mali už dlhodobo v pláne osloviť vašich nadriadených s novými plánmi a projektami, tak to môžete urobiť už v pondelok. Nenaliehajte na nich, aby k nim hneď zaujali stanovisko, ale nechajte im čas. Dokážete tak získať viac ako očakávate. V oblasti vášho súkromia, ale aj v rodinných, či partnerských záležitostiach sa počas tohto týždňa nebudú diať žiadne nepríjemnosti, preto si budete môcť počas víkendu dopriať čas aj sami na seba a vaše koníčky, alebo na priateľov.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk