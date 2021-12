Zdroj: Pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Kto zažije očarujúce Vianoce? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 20. do 26. decembra? 19. december 2021 ELA Magazín

Baran

V tomto pracovnom týždni sa vám naozaj darí. Vaši nadriadení či spoločníci v podnikanú sú s vašimi výsledkami nadmieru spokojní. Napriek tomu, že máte naozaj veľa práce, viete si nájsť čas s vašimi spolupracovníkmi prichystať všetko na oslavu Vianoc aj u vás v zamestnaní. Vo vašom osobnom živote nie je dôvod na žiadne nepríjemné pocity. Dokonca počas piatku si hlavne večer užijete veľa prejavov lásky a citov s partnermi. Najkrajšie sviatky roka prežijete trochu hekticky, ale v konečnom dôsledku budú príjemné, šťastné a veselé.

Býk

Očakávajte síce hektický pracovný týždeň, ale v tom pozitívnom slova zmysle. Vaši zamestnávatelia vás oboznámia s veľkým množstvom zmien, no všetky budú pre vás výhodné a dobré. Teší vás aj to, že kariérne napredujete a ani na financie sa nemôžete sťažovať. Napriek pracovnej vyťaženosti sa vám v súkromí darí nachádzať dostatok času na to, aby ste vašim partnerom pomohli v prípravách na Vianoce. A oni si to náležite vážia. Samotné oslavy týchto najúžasnejších sviatkov budú pre vás ako aj pre celú rodinu očarujúce.

Blíženci

V pondelok a v utorok sa v zamestnaní trápite. Čo vás najviac mrzí, je nedostatok financií. Chýbajú vám na darčeky. Ale, našťastie, od stredy do piatku vám pracovne vychádza všetko a to sa na vašu radosť odzrkadlí aj vo vašej peňaženke, takže všetky predstavy, čo komu darovať pod stromček, vyriešite k vašej spokojnosti. V osobnom živote, naopak, v pondelok a v utorok prežívate príjemné chvíle v spoločnosti vašich polovičiek, ale vo štvrtok sa asi nevyhnete menším hádkam medzi vami. No už cez sviatky je všetko medzi vami opäť ok. Vianoce sú síce o niečo skromnejšie, ale o to krajšie a veselšie.

