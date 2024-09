3. september 2024 ELA Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Ktoré znamenia budú v pokušení byť NEVERNÉ Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 2. septembra do 8. septembra?

Baran

Je pred vami naozaj veľmi úspešný pracovný týždeň, ktorý bude pre vás plný neočakávaných a náhlych pozitívnych správ a zmien. Všetko, čomu sa budete venovať, meníte na slušné finančné zisky. Rovnako tak aj v osobnom živote sa vám darí a každá vaša aktivita je korunovaná úspechom. Máte príležitosť zoznámiť sa s vašou novou láskou a vy, čo ste v stabilných vzťahoch a plánujete založenie rodinky, tak si počas víkendu zariaďte, aby ste neboli ničím a nikým rušený.

Býk

V zamestnaní vás počas tohto týždňa čaká pohoda a pokoj. To vám vyhovuje, pretože si budete môcť dovoliť poľaviť vo vašom nasadení a zároveň si tak aj oddýchnuť. V priebehu utorka a soboty máte na svojej strane náklonnosť a priazeň nebeskej oblohy v oblasti citov a lásky. Naopak, počas štvrtku buďte opatrný a obozretný, hlavne v komunikácii s vašimi partnermi, pretože by ste sa nechali vtiahnuť do ostrých výmen názorov, čím by ste si pokazili víkend.

Blíženci

Tento týždeň sa na pracovisku nebudete cítiť príjemne. Nie preto, že by ste mali problémy s plnením si vašich povinností, ale preto, lebo cítite, že zo strany vašich nadriadených sú smerované určité výhrady a výčitky. Opatrne zistite o čo ide. Taktiež aj v oblasti citov, partnerského spolužitia, máte pocit, že nie je všetko v poriadku. Máte totiž podozrenie že vaše polovičky sú vám neverné. No nebuďte unáhlený v reakciách. Najskôr si všetko dobre preverte, aby ste mali úplnú istotu, inak hrozí, že vyrobíte medzi vami veľmi vážnu situáciu, ktorú by ste ozaj dlho dávali do poriadku.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk