3. apríl 2022 ELA Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Ktorému znameniu bude všetko padať z rúk? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 4. do 10. apríla?

BARAN

Môžete sa tešiť, pretože máte pred sebou veľmi príjemný pracovný týždeň, ktorý bude naplnený pohodou a príjemnou atmosférou. Tieto pokojné dni by ste mohli využiť na vzdelávanie sa. Do budúcnosti sa vám to určite zíde. V osobnom živote budete medzi vami a vašimi partnermi vo štvrtok riešiť menšie škriepky kvôli absolútne nepodstatným problémom a tie vám pokazia celý víkend, pretože v jeho priebehu sa budete musieť snažiť všetko medzi vami upokojiť.

BÝK

Očakávajte ťažký a náročný pracovný týždeň. Nič sa vám nebude dariť aj keď sa budete snažiť najlepšie, ako dokážete. Preto nerobte nič nasilu, nechoďte hlavou proti múru. Mali by ste sa obrniť veľkou trpezlivosťou a vnútorným pokojom. Váš súkromný život sa bude v priebehu týchto dní odvíjať úplne naopak. U vás doma bude vládnuť príjemná pohoda, v oblasti lásky ste šťastní a naplnení najmä v utorok a v stredu. Len počas nedele budete máličko rozladení.

BLÍŽENCI

Od pondelka do stredy sa vám v zamestnaní darí všetko plniť presne podľa harmonogramu. Najmä kariérne ste úspešní. Štvrtok a piatok sú ešte viac super. To sa týka hlavne vás, čo pracujete na voľnej nohe. Úspech máte vo všetkých vašich aktivitách, teda aj vo finančných transakciách. V osobnom živote vo štvrtok očakávajte hádky medzi vami a vašimi partnermi kvôli tomu, že sa im nevenujete z dôvodu vašej pracovnej vyťaženosti. Víkend bude krásny.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

