13. február 2022 ELA Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Ktorým znameniam to bude klapať v láske? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 14. do 20. februára?

Baran

V zamestnaní si v priebehu piatku, kedy sa vám naozaj nebude dariť v ničom, dávajte zvlášť dobrý pozor na každý pracovný krok a hlavne na podpisovanie dôležitých obchodných zmlúv. Zostávajúce dni už budú pohodové a pokojné. Váš osobný život bude ubiehať v príjemnej atmosfére. V oblasti lásky sa vám bude dariť. Ste šťastní. Vy, nezadaní, máte príležitosť spoznať nového partnera, s ktorým budete môcť vytvoriť trvalý vzťah. Iskra prichádza do stálych partnerstiev. Dokonca je pravdepodobné počatie či narodenie potomstva.

Býk

Pracovne sa vám v prvej polovičke tohto týždňa bude všetko dariť. Preto tieto dni využite maximum ako budete môcť. V druhej polovičke to bude totiž o máličko ťažšie, ale ak sa nedáte vnútorne rozhodiť, tak to zvládnete a vaše výsledky v závere týždňa budú viac ako uspokojivé. V citovej oblasti to budete mať ako na hojdačke: raz láska kam sa len pozriete, a hneď na to zbytočné hádky o ničom. Ale vám sa medzi vami a vašimi partnermi táto „zaujímavá“ chémia páči.

Blíženci

Počas týchto dní sa vám v zamestnaní darí viac ako len dobre. A to sa týka aj vašej kariéry. Rovnako tak aj vy, čo podnikáte, máte dôvod na absolútnu spokojnosť. Vaša firma napreduje, darí sa vám uzatvárať dlhodobé a výhodné obchodné dohody. Ste šťastní, spokojní a motivovaní. V osobnom živote bude prvá polovica týždňa úžasná. Hlavne v oblasti lásky. Môžete očakávať zamilované sms či inak písané vyznania. Zvyšok týždňa bude tak isto príjemný, harmonický a veselý.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

