TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Čo nám prináša úvod septembra?

Baran

Je vysoko pravdepodobné, že sa počas tohto celého týždňa budete vážne zamýšľať nad zmenou vášho doterajšieho zamestnávateľa, pretože za prvé si už dlhšie obdobie neviete medzi sebou nájsť porozumenie a za druhé, už nejaký čas dostávate ponuky na nové miesta. V osobnom živote prevláda viac menej pokoj a pohoda. V stredu vám hviezdy prajú vo všetkom, čo sa týka lásky a v piatok sa nedokážete vyhnúť menším hádkam s partnermi.

Býk

Od pondelka do stredy sa v zamestnaní trápite aj s tou najjednoduchšou úlohou hlavne preto, lebo sa nedokážete na nič sústrediť. Nedarí sa vám ani v medziľudských vzťahoch s vašimi nadriadenými, čo má, samozrejme, negatívny dopad aj na váš celkový posun v kariére. V súkromí máte všetci vy, čo plánujete vašim partnerom otvorene vyznať city, ideálny deň stredu. Vy, čo chcete mať pokoj a pohodu hlavne cez víkend, tak v nedeľu vašim polovičkám v ničom neprotirečte.

Blíženci

V pondelok a v utorok to bude na vašom pracovisku doslova katastrofa. Všetko vám padá z rúk, neviete sa koncentrovať na vaše povinnosti a k tomu ešte aj zo strany vašich zamestnávateľov ste pod neustálym drobnohľadom. Od stredy až do piatku sa situácia okolo vás upokojí a vy budete mať konečne pohodu a pokoj. V citovej oblasti vám hviezdy prajú hneď v pondelok, naopak v piatok si dávajte doma pozor na zbytočné hádky.

Rak

Máte pred sebou mimoriadne úspešný pracovný týždeň, ktorý vám prináša posun v kariére a tiež aj dobré finančné ohodnotenie za vaše výkony a výsledky. Rovnako tak sa bude dariť aj vám, čo podnikáte. Uzatvárate výhodné obchodné zmluvy, ktoré vám zaručujú dobré zisky. Vaše osobné súkromie, ale aj rodinné spolužitie, je v priebehu týchto dní bez komplikácií, takže si budete môcť dovoliť vyhradiť si čas aj na vaše koníčky.

Lev

Na pracovisku ste po celý týždeň nervózni a podráždení, a ani vy sami neviete prečo, no napriek tomu sa vám darí vo vašich aktivitách a aj kariérne. Skúste sa upokojiť a budete dosahovať ešte lepšie výsledky. V osobnom živote už v pondelok môžete podniknúť čo len chcete v oblasti citov, všetko vám vyjde. V piatok hrozia menšie nedorozumenia, ale aj tie zvládnete bez problémov.

Panna

Od pondelka do utorka sa na pracovisku poriadne zapotíte a vytrápite. Nič, čo sa budete snažiť urobiť, vám nebude vychádzať a aby toho nebolo dosť, tak ešte aj vaši nadriadení vám dýchajú na krk a to vám tiež nepridá na pohode a pokoji. Až od stredy do piatku sa konečne všetko vráti do stavu, ktorý vám vyhovuje. V súkromí už v pondelok zažijete veľa príjemných a romantických chvíľ v spoločnosti vašich partnerov, preto pozor v piatok na zbytočné hádky medzi vami.

Váhy

Prvé tri dni tohto týždňa nebudete schopní sústrediť sa na vaše pracovné povinnosti, čo má za následok vašu podráždenosť a tá sa negatívne odzrkadlí na vašich vzťahoch s kolegami, ale aj s vašimi nadriadenými. Snažte sa preto v kontakte s nimi zachovať pokoj, pretože by to malo nedobré následky aj na vašu kariéru. V stredu vám v oblasti citov a lásky praje vesmír v každej vašej aktivite, v nedeľu preto aby ste zachovali pohodu neoponujte vašim polovičkám v ničom.

Škorpión

Je pred vami ďalší mimoriadne plodný pracovný týždeň. Ste úspešní vo všetkom, na čo len siahnete, postupujete na kariérnom rebríčku a aj z finančného hľadiska ste spokojní. Zvlášť vy, čo podnikáte, budete veľmi spokojní. V súkromí si dávajte mimoriadny pozor od pondelka do stredy vo všetkom smerom k vašim partnerom. Mohlo by to skončiť až rozchodom alebo rozvodom. Od štvrtku do nedele už budete mimo všetkých negatívnych energií.

Strelec

Máte pred sebou veľmi pokojný a pohodový pracovný týždeň. Ak už nejaký čas zvažujete zmenu v rámci vášho zamestnania, tak v tieto dni môžete pre to urobiť prvé reálne kroky. Nájdete presne to, čomu by ste sa chceli v rámci vašej kariéry venovať. V osobnom živote, zvlášť v oblasti lásky máte úspech už v pondelok. No pokiaľ chcete cez víkend mať rodinnú pohodu, tak sa nepúšťajte s partnermi do žiadnej konfrontácie.

Kozorožec

Aj v tomto pracovnom týždni neočakávajte úspechy. Ste nervózni, podráždení a bez nálady a chute niečo robiť. Zamerajte sa len na to nevyhnutné čo máte urobiť a to ostatné radšej odložte na príhodnejšie obdobie. Hviezdy vám proste neprajú. V osobnom živote máte počas týchto dní pokoj a pohodu, ale neviete si to užiť pre vaše pracovné neúspechy.

Vodnár

V zamestnaní ste aj v tomto týždni veľmi úspešní, máte veľa energie, elánu a chuť do práce, takže na čo siahnete, meníte doslova na zlato. Zvlášť vy, čo podnikáte máte dôvod na radosť. Očakávajte dobré finančné zisky. V osobnom živote to už nebude také ružové. Obzvlášť v partnerskom spolužití očakávajte zbytočné hádky a nedorozumenia, ktoré môžu skončiť až trvalým rozpadom vašich vzťahov.

Ryby

Nech sa v priebehu týchto dní na pracovisku snažíte ako najlepšie viete, nebude vám to nič platné, pretože vám všetko bude padať z rúk. Ste z toho smutní až nešťastní. Naopak, v oblasti lásky sa vám darí vo všetkom. Ste charizmatickí a príťažliví, takže vy, nezadaní, máte pred sebou veľa vzrušujúcej zábavy. Vy, ktorí ste zadaní, tešte sa z novej iskry, ktorá okorení vaše vzťahy.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

