1. jún 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Komu prináša jún viac depresie ako pohody?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 1. - 7. júna 2020?

Baran

Máte veľký potenciál, ktorý môžete v tieto dni pretaviť do úspechu, ale aj ziskov v podobe zlepšenia si vášho pracovného postavenia, nadviazaní nových a výhodných obchodných kontaktov, ale za predpokladu, že svoju všetku energiu budete smerovať touto cestou. Neodmietajte zapojiť do tohto procesu aj vašich spolupracovníkov. Vráti sa vám to dvojnásobne. V priebehu víkendu sa venujte vašej rodine a priateľom. Možno sami netušíte, ako im chýba vaša spoločnosť.

Býk

Toto je ďalší týždeň, ktorý bude pracovne priať hlavne vám, čo ste zamestnaný priamo v nejakom umeleckom odvetví alebo je vaša práca nejako spojená s vytváraním umenia. Ale aj vy ostatní sa v priebehu týchto dní nebudete mať na čo sťažovať. Vaše povinnosti sa vám bude dariť plniť bez problémov. Aj v súkromí budete prežívať pekné chvíle v spoločnosti vašich blízkych. Neriešte ešte vaše citové záležitosti. Nechajte sa iba unášať pohodou, ktorá je okolo vás.

Blíženci

Ste dobrý a nesmierne výkonný, ale dávajte pozor na to, aby ste nepodcenili niečo, alebo niekoho, čo na prvý pohľad vyzerá ako banalita. Z dlhodobého hľadiska to môže mať pre vás negatívny dopad v rámci vašej kariéry. Máte pred sebou pokojný víkend, môžete odpočívať, ale hviezdy vám v jeho priebehu prajú v oblasti vzdelávania. Tak spojte príjemné s užitočným. Odpočívajte pri nejakej dobrej knihe náučného charakteru.

Rak

V pondelok a v utorok si na pracovisku kontrolujte vaše emócie, pretože budete náladový a podráždený. Okrem zbytočných sporov s kolegami by ste neboli pozorný pri plnení si vašich povinností, čo by malo za následok, že by ste robili chyby. No už od stredy až do piatku sa všetko okolo vás upokojí a vy budete mať všetko pod kontrolou. V rodinných záležitostiach bude v priebehu týchto dní pokoj. Víkend tak budete môcť využiť na svoje osobné záujmy.

Lev

Ešte aj v priebehu tohto týždňa bude vhodné, ak sa v rámci vašich pracovných aktivít nebudete spoliehať len na vaše predstavy, ale prekonzultujete ich s vašimi spolupracovníkmi skôr, ako urobíte konečné rozhodnutie. V takom prípade máte istotu, že dosiahnete vami očakávané výsledky. V súkromí budete zo strany vašich najbližších vnímať ich podporu a snahu vyhovieť vám, preto bude z vašej strany milé, ak sa im za to počas víkendu niečim podobným revanšujete.

Panna

V zamestnaní máte všetko pod kontrolou a viete presne, čo treba urobiť, aby ste dosiahli všetko tak, ako si to od vás vyžadujú vaši nadriadený. No dávajte si pozor na to, aby ste neprehliadli alebo nepodcenili niečo, čo môže na prvý pohľad vyzerať ako banalita, ale z dlhodobého hľadiska môže znamenať pre vás nečakané problémy. V osobnom živote vám tieto dni nechystajú nič mimoriadne, preto ich využite na vzdelávanie. V tejto oblasti vám hviezdy prajú.

Váhy

Vy, čo pracujete priamo v nejakom umeleckom odvetví, máte pred sebou pracovné úspešný týždeň. Ale ani vy ostatní sa nebudete mať na čo sťažovať. Všetky vaše úlohy zvládnete bez problémov a načas. Ak sa dokážete oslobodiť od myšlienok v rámci vášho citového života a nebudete ním zaťažovať vaše blízke okolie, tak v takom prípade sa budete môcť tešiť na príjemné dni v kruhu vašej rodiny, ale aj priateľov. Bavte sa.

Škorpión

Počas týchto dní budete v zamestnaní veľkou oporou pre všetkých vašich spolupracovníkov. Vaše rady a skúsenosti im pomôžu v riešení ich pracovných povinností, aby ich dokázali úspešne zvládnuť. Vám to bude robiť radosť a bude vás to napĺňať pocitom spokojnosti nehovoriac o tom, že si si získate rešpekt a uznanie. V osobnom živote vnímate zmeny hlavne v duchovnej oblasti vášho života, preto je dosť pravdepodobné, že budete prehodnocovať niektoré vaše životné priority.

Strelec

Tento týždeň bude pre vaše znamenie mimoriadne priaznivý vo všetkých vašich pracovných alebo podnikateľských aktivitách. Máte príležitosť uzavrieť veľmi výhodné obchodné dohody alebo získať povýšenie. Taktiež aj v súkromí máte pred sebou dni, počas ktorých budete prežívať príjemné chvíle nsplnené pohodou a spokojnosťou. Zo strany vašich priateľov a rodiny očakávajte pozitívne reakcie v každej činnosti, ktorú budete spolu robiť.

Kozorožec

V pondelok sa budete na pracovisku iba veľmi ťažko rozbiehať, ale už od utorka to budete opäť vy: sústredený, obozretný, precízny vo všetkom, čo budete robiť, takže v závere týždňa spokojnosť s dosiahnutými výsledkami ako u vás, tak aj u vašich nadriadených. V osobnom živote sa tiež začínajú veci stabilizovať, ale nie tak rýchlo, ako by ste chceli, čo môže mať za následok, že v priebehu nedele môžete upadať do melancholickej nálady spojenej s depresiou.

Vodnár

Dni tohto týždňa vás „zastihnú“ v pohode a vnútornej rovnováhe, ktorá sa bude odzrkadľovať pozitívnym spôsobom vo všetkých vašich pracovných, ale aj súkromných aktivitách. Ste charizmatický, máte dostatok sebavedomia, ste rozhodný a priamy. To všetko bude imponovať všetkým okolo vás, čím si získate popredné miesto v spoločenskom postavení a prirodzený rešpekt. Snažte sa udržať si tento status čo najdlhšie.

Ryby

Počas týchto dní sa snažte s vašimi spolupracovníkmi spolupracovať čo najviac, pretože samostatne sa nebudete schopný pohnúť pre vašu neschopnosť plne sa sústrediť na vaše povinnosti, čím by ste sa mohli dopúšťať omylov a chýb. Taktiež aj v domácich záležitostiach prenechajte dôležité rozhodnutia na vašich partnerov alebo iného člena rodiny. Ide o to, že budete mať myšlienky niekde v oblakoch mimo reality každodenného života.

Horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk