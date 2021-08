Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Kto sa drží na absolútnom vrchole úspechov? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 23. - 29. augusta? 24. august 2021 Magazín

Baran

V zamestnaní sa vám tento týždeň nebude dariť posúvať sa dopredu a to vás bude mrzieť a zároveň aj hnevať. Preto si dávajte o to väčší pozor na to, aby ste si svoj hnev a frustráciu neventilovali na vašich spolupracovníkoch a už vôbec nie na vašich nadriadených. V osobnom živote je, našťastie, všetko v poriadku, ale v tieto dni nedokážete vnímať nič pozitívne, pretože sa nedokážete odpútať od problémov na vašom pracovisku.

Býk

Na vašom pracovisku sa snažte byť maximálne činní hlavne v pondelok a v utorok. To sú dni, počas ktorých si dokážete rámci vašej kariéry veľmi pomôcť. Naopak, od stredy až do piatku sa budete potýkať hlavne s nervozitou a stresom všade, kde sa v zamestnaní pohnete. V partnerskom spolužití vám vesmír praje vo štvrtok. Budete si užívať veľa citov a prejavov lásky zo strany vašich partnerov. V nedeľu pozor na nedorozumenia medzi vami.

Blíženci

Je dosť možné, že sa na pracovisku počas týchto dní budete trochu nudiť, preto si dávajte pozor na to, aby to vaši nadriadení nezistili. Ale dôležité je to, že vaše finančné záležitosti sa budú vyvíjať veľmi pozitívne. V oblasti citov a lásky sa vám bude dariť každá vaša aktivita v stredu, takže aj vy, nezadaní, máte šancu stretnúť novú lásku. Naopak, v sobotu si dávajte pozor, hrozí vám, že sa s partnermi nezmyselne pohádate.

Rak

Od pondelka do štvrtku sa vám v zamestnaní darí všetko na čo siahnete. Nebude existovať žiadna úloha, ktorú by ste nedokázali zvládnuť na výbornú. Ale v piatok sa radšej vyhnite robiť zásadné rozhodnutia v podobe podpisovania dôležitých zmlúv, pretože nebudete schopní sa na ne plne sústrediť a mohli by ste tak prehliadnuť niečo dôležité. V osobnom živote sa budete tešiť z pozornosti vašich partnerov hlavne vo štvrtok a v piatok, ale aj ostatné dni budú príjemné a milé.

Lev

Máte pred sebou veľmi náročný pracovný týždeň, zvlášť po psychickej stránke, pretože budete musieť čeliť nepochopeniu zo strany vašich spolupracovníkov, čo môže mať za následok nedorozumenia a ostré výmeny názorov medzi vami. To by ešte viac zhoršilo celkovú atmosféru. Ešteže doma máte všetko v pohode a bez problémov. Snažte sa cez víkend hlavne odpočívať a relaxovať.

Panna

Tento pracovný týždeň nebude presne podľa vašich predstáv, pretože bude pre vás málo akčný. Berte to z tej lepšej stránky, občas poľaviť v nasadení môže byť príjemnou zmenou. Hlavné je to, že z finančného hľadiska budete veľmi spokojní. V súkromí si vyhraďte stredu pre vašich partnerov. To bude deň, počas ktorého vám hviezdy budú naklonené v citoch a láske. Naopak, v nedeľu dávajte pozor na to, aby ste sa vyhli nezmyselným hádkam medzi vami.

Váhy

V pondelok a v utorok by ste sa mali v zamestnaní snažiť ako najlepšie dokážete, pretože v priebehu týchto dní máte veľkú šancu poskočiť dopredu v rámci vašej kariéry. No v piatok by ste sa mali venovať iba neodkladným povinnostiam a všetky ostatné si preložiť na lepšie obdobie. Zvlášť tie, u ktorých ide o podpisovanie nových obchodných zmlúv. V súkromí máte vo štvrtok vesmír na vašej strane v oblasti lásky, v nedeľu pozor na domáce hádky.

Škorpión

V pracovnej oblasti ste počas týchto dní na absolútnom vrchole úspechov, ako ste ešte neboli. Všetko sa vám darí, v kariére, vo financiách. Zvlášť vy, čo podnikáte, uzatvárate výhodné obchodné zmluvy, ktoré vám zaručujú super zisky. No v oblasti lásky ste na tom úplne naopak. Očakávajte veľa nedorozumení a hádok, ktoré sa môžu skončiť až trvalým rozpadom vašich vzťahov.

Strelec

V tomto pracovnom týždni máte vynikajúcu intuíciu, ale aj úsudok, a tie vám nesmierne pomáhajú v plnení si vašich povinností, ale aj v postupe na kariérnom rebríčku. Úspešní ste aj v perfektnom odprezentovaní nových nápadov a podnetov vašim zamestnávateľom. Aj v osobnom živote sa počas týchto dní cítite príjemne a spokojne. Zvlášť vo štvrtok si užijete veľa romantiky v spoločnosti vašich partnerov.

Kozorožec

Opäť ste v pracovnej oblasti v nepríjemnom období, počas ktorého sa neviete pohnúť z miesta a musíte riešiť len samé problémy a prekážky, ktoré vám bránia venovať sa tomu, čomu by ste sa mali. No cez to všetko by ste nemali robiť unáhlené rozhodnutia. Počkajte si na vhodnejšie obdobie. Ale v oblasti lásky to máte v tieto dni úžasné hlavne vy, nezadaní. Prichádzajú k vám nové a perspektívne zoznámenia, no vy si to neviete užiť, lebo myslíte na problémy vo vašom zamestnaní.

Vodnár

Tento pracovný týždeň vás zastihne vo vynikajúcej kondícii s veľkou chuťou a odhodlaním do práce. Ste hyperaktívni, ale nič z toho nebudete môcť využiť na sto percent, pretože máte na váš vkus málo pracovných príležitostí, preto je dosť možné, že sa budete trochu nudiť. V osobnom živote máte pred sebou rovnako tak pokojné a pohodové dni. Využite ich na niečo, čo vám robí radosť a pri čom sa dokážete príjemne zabaviť.

Ryby

V zamestnaní ste doslova zavalení prácou, takže neviete čo skôr, čo má za následok, že nestíhate a to vás dostáva do celkovej nepohody a podráždenosti. Bohužiaľ, s tým nič neurobíte aj keby ste sa snažili ako najlepšie dokážete. Pokúste sa zachovať si vnútorný pokoj. V súkromí vyžarujete okolo seba veľkú charizmu a sexepeal, ale vôbec si to neuvedomujete, lebo máte plnú hlavu práce.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk