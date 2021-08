Zdroj: Instagram.com/jasmina_alagic , Pixabay.com Celebrity propagujú produkty, ktoré „ZARUČIA“ krásu či mladosť: Odborníci krútia hlavou! Sociálne siete fungujú ako teleshopping. Propagujú aj výživové doplnky, ktoré údajne zaručujú mladosť a krásu. A to len tak! Stačí vraj použiť prášok či olej. 21. august 2021 Monika Hanigovská Magazín

21. august 2021 Monika Hanigovská Magazín Celebrity propagujú produkty, ktoré „ZARUČIA“ krásu či mladosť: Odborníci krútia hlavou! Sociálne siete fungujú ako teleshopping. Propagujú aj výživové doplnky, ktoré údajne zaručujú mladosť a krásu. A to len tak! Stačí vraj použiť prášok či olej.

Sociálne siete už dávno nie sú len akousi prezentáciou pekných fotiek či zážitkov. Pri niektorých slovenských influenceroch a známych osobnostiach môžeme mať občas pocit, že si prezeráme akýsi online teleshopping.

Čoraz častejšie svoje sociálne kontá s veľkým dosahom využívajú na propagáciu produktov, ktoré majú mať až zázračné vlastnosti.

Jem a nepriberiem?

Naposledy to verejne „schytala“ Jasmina Alagič, ktorá v storke na Instagrame povedala, že môže jesť a nepriberie. Ako? Údajne vďaka kolagénu. „Môžem žrať pizzu na večeru, pretože ju vďaka kolagénu odvodním. Tak ako vy všetky, ktoré ste vykúpili aj poslednú dávku bikini body kolagénu,“ prekvapila.

Jej príspevok spôsobil okamžitú lavínu vášnivých reakcií medzi sledovateľmi aj médiami či odbornou verejnosťou.

Jasminine tvrdenie vyvrátila napríklad fitneska Zora Czoborová. „V prvom rade chcem povedať, že každý má právo si vybrať robiť, čo chce – investovať peniažky, do čoho chcete. Ale verte mi, že neexistuje žiadna zázračná tabletka, žiadny zázračný drink, žiadny zázrak, ktorý to za vás urobí. Je to len naozaj poctivá práca, že ste ochotní na sebe makať a že ste ochotní si prispôsobiť zdravú stravu,“ povedala športovkyňa, ktorá označila Jasminin počin ako tohtotýždňové dno internetu. Informuje o tom cas.sk na svojom webe.

Zázrak či biznis?

Redakcia Dnes24.sk zisťovala, či stále obľúbenejší hit v podobe CBD kvapiek môže pomáhať napríklad proti migréne, na spánok alebo dobrú náladu. Tak isto sme si posvietili na kolagén, ktorý môže údajne vyhladiť pleť, zjemniť vrásky, zlepšiť imunitu, posilniť vlasy a či naozaj dokáže zabrániť ukladaniu tuku v tele.

Zuzana Líšková, ktorá sa profesionálne venuje zdravej výžive viac ako 20 rokov, nevidí na produktoch nič zázračné. Kolagén je podľa jej slov len výživovým doplnkom.

„Áno, kolagénové produkty sa veľmi tlačia a pripisujú sa im zázračné vlastnosti, ktoré samozrejme nemajú. Kolagén je výborný ako výživový doplnok rovnako ako omega 3 alebo vitamín D, hlavne vo vyššom veku, kedy prirodzene naše telo pravé tuto zložku stráca,“ vysvetlila odborníčka.

To však nestačí na to, aby ste jeho užívaním dosiahli priam zázračné účinky. „Ale bez zdravého životného štýlu to samozrejme nejde. Kolagén nepomôže schudnúť ani zmeniť kvalitu kože či vlasov. Ak by to bolo také jednoduché, všetci na svete by mali iba krásnu pleť bez vrások, lesklé vlasy a boli by sme štíhli. Lenže ľudia majú takú vlastnosť, že si radi veci jednoduchšia, teda lepšie jesť tabletky a veriť ako sa zdravo stravovať a cvičiť,“ pripomenula.

Doplnok nie je liek!

Obrátili sme sa aj na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková hneď na úvod upozornila, že výživovému doplnku nesmie byť pripisovaný účinok lieku. „Výživové doplnky sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy. Sú koncentrovanými zdrojmi živín. Nie sú liekmi, neslúžia na liečbu, a preto je v ich prípade zavádzajúce – a preto zároveň zakázané, uvádzať akékoľvek informácie o prevencii, liečbe a hojení. Označovanie, prezentácia a reklama nesmie prisudzovať výživovým doplnkom schopnosť prevencie, liečby alebo vyliečenia ľudských chorôb alebo odvolávať sa na také schopnosti,“ uviedla pre Dnes24.sk Račková.

„Prezentované pôsobenie kolagénu vo vzťahu k metabolizmu nie je v zozname povolených zdravotných tvrdení,“ dodala hovorkyňa ÚVZ SR.

Stále nie je schválená

A ako to vidia odborníci s CBD kvapkami? „Podľa súčasne platných predpisov V EÚ (v SR) výživové doplnky a ostatné potraviny nemajú povolenú látku CBD (cannabidiol),“ upozornila Račková.

Látka cannabidiol je uvedená vo verejne dostupnom „Novel Food“ katalógu na webovej stránke Európskej komisie so statusom, že ide o neschválenú novú potravinu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ. „Z uvedeného vyplýva, že ak je látka označená ako neschválená, platí, že sa nemôže umiestňovať na trhu v rámci Únie ani ako súčasť, teda zložka výživových doplnkov alebo iných potravín,“ dodala.

Zbystrite pozornosť!

O reakciu sme požiadali aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv. „Vo všeobecnosti môžeme povedať, že neuvážené užívanie liekov, v niektorých prípadoch aj výživových doplnkov, predstavuje riziko pre zdravie. Štátny ústav odporúča konzultovať užívanie liekov a výživových doplnkov s lekárom alebo lekárnikom,“ uviedla hovorkyňa ŠÚKL Magdaléna Jurkemíková.

Práve lekárnici ako najdostupnejší zdravotnícki pracovníci môžu podľa Jurkemíkovej pacientovi poskytnúť dôležité informácie o liekoch, výživových doplnkoch a ich vzájomnom kombinovaní.

„Pri nákupe prípravkov, ktoré plánujete užívať, si odporúčame overiť dôveryhodnosť predajcu. Štátny ústav odporúča zbystriť pozornosť najmä v prípadoch, keď produkty sľubujú tzv. zázračné výsledky bez nežiaducich účinkov,“ dodala Jurkemíková.

