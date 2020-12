21. december 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Ktoré znamenia čaká vianočná pohoda?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 21. - 27. decembra 2020?

Baran

V zamestnaní vás tento týždeň nečaká nič ľahké a k tomu sa pridajú ešte aj stresy a nervozita. Ešteže je o niečo kratší ako bežný. Doma sa snažte byť príjemní aj keď to bude pre vás ťažké. Skúste si nepreniesť vašu podráždenosť do svojho súkromia. Ste silné znamenie, tak to dokážte a v tomto predvianočnom zhone, keď sa vaši blízki snažia finišovať, prevezmite aktivitu a odbremeňte hlavne vašich partnerov. Odmenou za to vám bude ich neskonalá a sladká vďačnosť.

Býk

Po tomto týždni nebudete môcť povedať nič iné, len veľké wow, pretože z pracovného hľadiska ste úspešní, za čo ste aj náležite finančne ohodnotení a pozitívne sa to odzrkadľuje aj na vašej kariére. V súkromí je to úplne podobné. Milujete a ste milovaní. Posledné predvianočné prípravy sú plné zábavy a radosti. Máte byť prečo na seba hrdí, pretože vás teší aj to, že budete môcť vašim blízkym dopriať okrem vašej lásky pod stromček všetky darčeky, ktoré si od ježiška priali.

Blíženci

Na pracovisku vás nečaká nič príjemné. Veľa stresu, nervozity a príkazov zo strany vašich nadriadených. Ešteže toto všetko nemá negatívny dopad na vaše finančné zisky. Skôr naopak, sú super. V priebehu týchto dní vám v osobnom živote hviezdy mimoriadne prajú v oblasti lásky. Pre vás je to predzvesť toho, že tohtoročné Vianoce nebudú len štedré a veselé, ale budú aj o to viac krajšie a úžasnejšie.

Rak

V pondelok a v utorok si v zamestnaní dajte záležať na všetkom čo budete robiť. Máte totiž priazeň a podporu vesmíru v oblasti vašej kariéry, preto v stredu nepodpisujte žiadne dôležité dokumenty. Tento deň na to nie je vôbec vhodný a mohli by ste si tak pošramotiť vašu pozíciu. Vzťahy medzi vami, rodinou a partnermi sú fajn. Predvianočný finiš vás dostáva trochu pod tlak a stres, ale zvládate to. Odmenou za to všetko sú nádherné a pokojné sviatky v kruhu vašich najdrahších.

Lev

Ani tesne pred Vianocami nebudete mať na pracovisku pokoj, takže v pondelok a utorok si ešte pekne zamakáte. Až v stredu nastane konečne pohoda a pokoj. Ani v súkromí sa nestresujte zvlášť, ak sa budete zapájať do posledných predvianočných príprav. Iba by ste riskovali, že rovnakú nepríjemnú náladu by ste preniesli na vašich blízkych a to by bola chyba, pretože oni pre vás pripravili veľa príjemnej pohody a harmónie, o ktoré sa chcú s vami podeliť počas týchto najkrajších sviatkov roku.

Panna

Počas tohto pracovne skráteného týždňa si nebudete môcť dopriať žiadne úľavy, ale budete pekne natvrdo zarezávať a to pod veľkým tlakom a stresom. A ani vaši nadriadení vás nebudú v ničom šetriť. Našťastie, za všetky tieto nepríjemné a ťažké podmienky môžete očakávať ozaj veľmi dobré finančné ohodnotenie. V súkromí sa už aj s vašou rodinou tešíte na Vianoce. Všetko máte už nachystané, nálada je výborná a bude ešte lepšia, pretože vám nebeská obloha veľmi praje v citoch a láske.

Váhy

Počas tohto skráteného týždňa sa poveziete na víťaznej vlne. Vaše pracovné povinnosti stíhate plniť bez problémov, finančne sa vám rovnako darí a aj na kariérnom rebríčku sa posúvate smerom dopredu. K tomu všetkému sa pridáva aj mimoriadne dobrá atmosféra vo vašom osobnom živote. S rodinou si užívate každý deň, ktorý vás približuje k najkrajšiemu sviatku roku, k Vianociam. Ste na výsosť spokojní, pretože sa vám podarilo vašim blízkym splniť všetky ich priania, ktoré si objednali u ježiška.

Škorpión

Ani v priebehu tohto týždňa sa vám zamestnaní nebude dariť napriek tomu, že ste plní odhodlania a chuti. Už sa tým nezaoberajte a netrápte. O pár dní bude najkrajší sviatok roku. Týmto smerom zamerajte vašu energiu, ale nepreháňajte to zase, aby vám jej zostalo dostatok na zábavu a hry počas vianočných osláv. Prvý a druhý sviatok vianočný by ste mali využiť na relax a odpočinok pri pozeraní rozprávok v televízii.

Strelec

V pondelok sa budete na pracovisku rozbehať veľmi ťažko, ale tých pár zostávajúcich dní už to pôjde samo od seba všetko. V súkromí ste aj s rodinou dopredu pripravení na Vianoce. Všetko doma máte nádherne a dokonalo vyzdobené, všetko nakúpené a pripravené na štedrovečerný večeru, darčeky zabalené, stromček ozdobený, takže si teraz môžete s vašimi najbližšími spoločne vychutnávať vašu spolupatričnosť, náklonnosť a lásku. V rovnakom duchu budú u vás prebiehať aj samotné vianočné sviatky.

Kozorožec

Tento pracovný týždeň má, našťastie, dĺžku len troch dní a to je hlavne pre vás dobrá správa už len preto, lebo aj keď sa budete snažiť ako najlepšie dokážete a viete, nebude vám to nič platné. Proste to nejde, nedarí sa a to vás deprimuje, pretože na niečo také nie ste navyknutí. Dávajte si pozor na to, aby ste si túto deprimovanosť nepriniesli aj domov, pretože máte problémy oddeliť prácu od súkromia. Malo by to za následok to, že budete aj vianočné sviatky prežívať v tomto duchu a to by nebolo fér voči vašim blízkym.

Vodnár

Jeden pracovne neúspešný týždeň máte za sebou a ďalší pred sebou. Našťastie, ide i ba o tri dni, ale aj počas nich toho budete mať hlavne z psychického hľadiska dosť. Ste s toho všetkého naozaj a opodstatnene nervózni a nespokojní. No tento síce dlhodobý nezdar vám nedokáže zabrániť, aby ste si naplno užili najkrajšie sviatky roku, na ktoré sa vždy najviac tešíte. A že si ich viete naozaj užiť napriek všetkému.

Ryby

Máte snahu aj v tomto skrátenom pracovnom týždni dohnať čo najviac zameškaného, ale nedarí sa vám to a to vás mrzí a ste z toho smutní. Doma máte s poslednými prípravami na vianočne sviatky trochu starostí, ale máte pri sebe svojich spoľahlivých partnerov, ale aj celú rodinu, ktorí sa vám snažia pomáhať vo všetkom, kde to potrebujete. Takže nakoniec oslava najkrajšieho sviatku roku je nádherná, milá, šťastná a veselá v kruhu vašich najmilovanejších.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk