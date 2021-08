Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Streda je dňom lásky! Pre ktoré znamenia? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 16. - 22. augusta? 16. august 2021 Magazín

16. august 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Streda je dňom lásky! Pre ktoré znamenia? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 16. - 22. augusta?

Baran

Mali by ste sa vážne pripraviť na pracovne náročný týždeň hlavne po psychickej stránke. Buďte veľmi opatrní na vaše reakcie či už smerom k vašim spolupracovníkom, alebo nadriadeným, pretože by ste si to z dlhodobého hľadiska u nich nesmierne pošramotili. V osobnom živote snáď okrem piatku, kedy budete musieť riešiť doma menšie roztržky, máte pred sebou pokojné dni. Využite ich na odpočinok a relax.

Býk

Je pred vami pokojný a príjemný pracovný týždeň počas ktorého zvládnete všetky vaše povinnosti veľmi dobre, ale vám sa to tak nebude javiť. Ste na seba zbytočne prísni a nároční. V súkromí by ste mali v priebehu stredy venovať všetku pozornosť vašim partnerom, nebeská obloha vám praje v láske. Zostávajúce dni sa budú tak isto niesť v pokojnom a príjemnom duchu.

Blíženci

Počas týchto dní sa vám pracovne bude dariť všetko, čo ste si naplánovali. Budete v plnom nasadení a to bude dôvod, prečo si nebudete mať čas uvedomovať, že vaše výsledky sú najlepšie zo všetkých vašich spolupracovníkov. V súkromí vám v priebehu stredy a štvrtka vesmír praje v oblasti lásky a citov, preto hlavne vy, nezadaní, ak chcete váš status zmeniť, nezostávajte doma.

Rak

V zamestnaní sa v tieto dni môžete tešiť len na úspech. Iba v piatok sa radšej nesnažte nič zásadné riešiť, lebo sa nebudete cítiť vo forme, ktorá vám bude brániť byť plne sústredení na prácu. Ale v konečnom súčte môžete byť za vaše dosiahnuté výsledky na seba hrdí. V stredu a vo štvrtok si v spoločnosti vašich partnerov, ale aj celej rodiny, užijete veľa prejavov citov a vzájomnej lásky. Cez víkend vás čaká nejaká veselá udalosť.

Lev

Od pondelka až do štvrtku sa v zamestnaní ešte stále budete viesť na vlne úspechu, ale v piatok sa situácia rapídne otočí vo váš neprospech, preto sa v tento deň radšej venujte iba základným povinnostiam. V osobnom živote sa nebudete musieť zaoberať ničím, čo by vám malo spôsobovať starosti. Máte pred sebou pohodu v kruhu vašej rodiny. Cez víkend by ste mohli pozvať priateľov a užiť si to spolu niekde v prírode, napríklad pri grilovačke.

Panna

Aj v tomto týždni máte pred sebou v zamestnaní zaručený úspech vo všetkom, do čoho sa pustíte. Ste naozaj nesmierne vyťažení a to vám zabráni uvedomiť si a zároveň vychutnať si plody vašich pracovných výsledkov. V stredu vám hviezdy prajú v láske, preto vy, nezadaní, ktorí túžite po partnerovi, nezostávajte niekde v ústraní, ale vyberte sa niekam kde to žije.

Váhy

Všetky vaše pracovné povinnosti si v tieto dni budete plniť bez problémov a ich výsledky budú zo strany vašich nadriadených vnímané veľmi pozitívne. No vy ste aj tak nespokojní, pretože ste príliš zameraní na detaily. Nie je dôvod, aby ste boli na seba tak nároční. V osobnom živote si stredu vyhraďte iba na vašich partnerov, pretože to bude pre vás deň lásky. Ostatné dni budú príjemné a pokojné.

Škorpión

Na pracovisku vás v priebehu týchto dní bude doháňať vaša minulosť, ale v tom dobrom slova zmysle. Pôjde o to, že vaše doterajšie snahy, trpezlivosť a húževnatosť budú odmenené postupom vo vašej kariére a, samozrejme, aj finančne. Taktiež aj v osobnom živote si budete užívať len radosť a pohodu. V utorok a v stredu budete mať plnú podporu hviezd v oblasti lásky a citov. Tak to využite.

Strelec

Ešte aj v tomto týždni sa nebudete cítiť osobne v pohode, no aj cez túto nekomfortnosť si dokážete plniť všetky vaše povinnosti bez toho, že by ste niektorú z nich nestihli úspešne zvládnuť. Počas týchto dní bude vaše súkromie plné zaujímavých udalostí, pretože budete pre opačné pohlavie veľmi zaujímaví a príťažliví, čo vám aj bude veľmi otvorene dávané najavo. Preto hlavne vy, zadaní, opatrne, aby ste sa nedali strhnúť niečím, čo by mohlo vážne ohroziť vaše trvalé vzťahy.

Kozorožec

Celý tento pracovný týždeň sa bude vo vašom prípade niesť v duchu nervozity, podráždenia stresu a aby toho nebolo málo, tak ani zdravotne sa nebudete cítiť v poriadku. To všetko má negatívny dopad na vaše výkony a výsledky. Ak to bude možné, radšej si zoberte pár dní voľno. Ešteže v osobnom živote, taktiež aj v rodinnom a partnerskom spolužití je všetko v poriadku. Budete tak mať možnosť v pokoji odpočívať a relaxovať.

Vodnár

Už nejaký čas sa vám pracovne darí a inak to nebude aj v priebehu tohto týždňa. K tomu sa pridajú aj dobré správy a prichádzajú k vám aj pozitívne zmeny, ktoré iba vylepšia vašu celkovú radosť a spokojnosť. Aj zo strany vašich nadriadených vnímate plnú podporu vo všetkých vašich aktivitách. V osobnom živote máte pred sebou len príjemné zážitky či už v kruhu vašej rodiny, alebo priateľov.

Ryby

Aj keď sa na pracovisku snažíte ako najlepšie viete, vaše snahy sa budú míňať účinkom a to vás dostáva do nepohody, podráždenosti a stresu, pretože vám k tomu všetkému chýbajú financie. Naopak, v osobnom živote, zvlášť v oblasti lásky ste úspešní vo všetkom. Zvlášť vám nezadaným sa otvárajú možnosti stretnúť vašu budúcu životnú lásku.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

