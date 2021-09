Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: U koho partnerská chémia prerastie do hádok? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 13. - 19. septembra? 12. september 2021 Magazín

12. september 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: U koho partnerská chémia prerastie do hádok? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 13. - 19. septembra?

Baran

Máte pred sebou naozaj nesmierne náročný a ťažký pracovný týždeň, zvlášť v medziľudských vzťahoch. O to ťažšie to budete mať v tom, že budete v konfrontáciách s vašimi nadriadenými, preto pozor na všetky vaše reakcie. Od nich závisí vaša budúcnosť a aj kariéra. K tomu všetkému sa pridá ešte aj nedostatok finančných prostriedkov. V súkromí okrem piatku, keď vám hrozia menšie nedorozumenia v rodine, je všetko v poriadku.

Býk

Od pondelka do stredy máte na pracovisku pokoj. Možno až taký, že sa budete trochu nudiť, ale od štvrtka do piatku sa veci okolo vás začnú hýbať vo váš prospech dopredu, z čoho sa budete tešiť, lebo vám robota odsýpa. Takže ste spokojní nielen vy, ale aj vaši šéfovia. Váš osobný život sa bude po celý tento týždeň niesť na vlne lásky, romantiky. Zvlášť počas víkendu si to s vašimi partnermi poriadne užijete.

Blíženci

V zamestnaní si počas pondelka dávajte pozor na každé vaše rozhodnutia. Radšej nerobte žiadne. Hviezdy v tomto čase sú proti vám. Naopak, zvyšok týždňa máte úžasný pracovne aj kariérne. Na čo siahnete, to sa vám darí dotiahnuť do úspešného konca. V osobnom živote máte pred sebou príjemné dni, ktoré budú doslova preplnené citmi a vzájomnou spolupatričnosťou medzi vami a vašimi blízkymi.

Rak

Prvé štyri dni tohto týždňa ste na vašom pracovisku úspešní vo všetkom, do čoho sa pustíte a to vás napĺňa spokojnosťou. O to väčší pozor si dávajte v piatok, pretože to je deň, počas ktorého vám nebude vychádzať nič. Nezačínajte preto žiadne nové projekty, nepodpisujte ani neuzatvárajte žiadne obchodné dohody. Vaše súkromie vám v tieto dni prináša len príjemné zážitky. Vy, nezadaní, ktorí túžite po láske, využite na to celú stredu a máte ju.

Lev

Buďte pripravení na to, že sa od pondelka do štvrtku v zamestnaní poriadne natrápite, aby ste vaše pracovné povinnosti splnili tak, aby boli aspoň trochu podľa predstáv vašich nadriadených. Až počas piatku sa situácia trochu zlepší, zvlášť v oblasti vašej kariéry. Snažte sa preto neťahať vaše starosti do súkromia, pretože by ste si vašu nespokojnosť ventilovali na vašich blízkych. Oni za nič nemôžu. Víkend využite na odpočinok a relax.

Panna

Ak máte v rámci pracovných povinností v pláne uzatvárať nové zmluvy alebo obchodné dohody, tak určite to nerobte v pondelok. Vesmír vám nepraje. Naopak, od utorka až do piatku sa môžete pustiť do všetkého bez obáv. Na čo siahnete, to zvládnete na jednotku s hviezdičkou. Polepšíte si aj vo vašom doterajšom kariérnom postavení. V súkromí sa môžete tešiť iba na lásku a veľa prejavov citu od vašich partnerov a celej rodiny.

Váhy

Od pondelka do stredy sa na pracovisku budete asi trochu nudiť, ale vo štvrtok a v piatok sa všetko začne hýbať vo váš prospech. Všetko vám ide ako po masle a aj vaša kariéra sa posúva smerom dopredu. Máte dôvod byť so sebou spokojní. Váš citový život bude v priebehu týchto dní naplnený iba láskou. Zvlášť počas víkendu si s vašimi partnermi užijete veľa romantických chvíľ.

Škorpión

Ak ste čakali na vhodný čas na to, aby ste začali realizovať nové pracovné plány alebo projekty, tak celý tento týždeň máte na to ideálne podmienky. Môžete začať podnikať, môžete meniť prácu alebo uzatvárať nové obchodné dohody. Všetko vám dopadne tak, ako to vy chcete. Aj v osobnom živote sa vám darí. Máte veľký úspech u opačného pohlavia či už len pri nezáväzných flirtoch, alebo pri serióznom zoznámení.

Strelec

Či ste v zamestnaneckom pomere alebo podnikáte, pripravte sa na to, že všetky vaše aktivity sa budú míňať účinkom nech sa snažíte ako najlepšie viete. Pokúste sa zachovať si rozvahu a pokoj a krok po kroku riešte to, čo považujete za dôležité. Iba tak sa vám podarí dosiahnuť to, čo chcete. V osobnom živote máte počas týchto dní, našťastie, pohodu a pokoj. Zvlášť cez víkend si budete užívať príjemné chvíle v kruhu vašej rodiny.

Kozorožec

Ešte do stredy sa budete v zamestnaní trápiť, ale už v priebehu štvrtku a piatku získate nielen pozornosť, ale aj podporu vašich nadriadených, lebo sa vám ich konečne podarí presvedčiť, že vaše plány a projekty majú nielen dobrý základ a sú užitočné, ale ktoré zaručujú dlhodobé zisky. Aj v oblasti lásky a citov to budete mať rozkolísané. Pondelok bude harmonický, streda hádavá a celý víkend opäť veľa citov a lásky.

Vodnár

V tomto vašom pracovnom týždni sa nebude diať nič mimoriadne. Bežná, klasická rutina, ktorá vám nevyhovuje, pretože vy potrebujete byť aktívni a akční vo všetkom, čo robíte. Neriešte to, občas nie je od veci trochu poľaviť v nasadení. V citovej oblasti bude medzi vami a vašimi partnermi počas utorka silná chémia, no cez víkend sa zmení na určité napätie, ktoré, ak nezvládnete, môže prerásť do hádok.

Ryby

Aj počas týchto dní na pracovisku prežívate stresy, napätie a nervozitu, z čoho ste už naozaj znechutení a hlavne psychicky vyčerpaní. To isté budete prežívať aj vy, čo podnikáte. Snažte sa týmto stavom odolať. Vydržte, opäť prídu dobré časy. Od stredy vám v súkromí prajú hviezdy v oblasti lásky, či už ide o nové, alebo trvalé. Snáď vám to zlepší vašu náladu a privedie vás to na lepšie myšlienky.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

