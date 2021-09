Zdroj: pixabay.com Mesiace bez INTERNETU? Slnečná búrka by mohla spôsobiť výpadok na celom svete Aj vám niekedy napadlo, aké by to zažiť niekoľko dní či mesiacov bez internetu? Predstavte si, že by sa zrazu všetko vo virtuálnej realite vyplo. 11. september 2021 ELA Rôzne

11. september 2021 ELA Rôzne Mesiace bez INTERNETU? Slnečná búrka by mohla spôsobiť výpadok na celom svete Aj vám niekedy napadlo, aké by to zažiť niekoľko dní či mesiacov bez internetu? Predstavte si, že by sa zrazu všetko vo virtuálnej realite vyplo.

Nie je vylúčené, že jedna zo silných slnečných búrok by mohla spôsobiť masívny výpadok internetu na celom svete. Šanca, že k tomuto scenáru dôjde, nie je taká malá, ako by sa mohlo zdať. Nová štúdia SIGCOMM 21 vedcov z Kalifornskej univerzity to totiž potvrdzuje.

Slnko sa nachádza vo veľmi aktívnej fáze a k slnečným erupciám dochádza pomerne často. Počas nich môže Slnko vyvrhnúť častice koronálnej hmoty smerom k Zemi, upozornil na spomínanú štúdiu portál iMeteo.sk.

Tieto častice by v zemskej atmosfére mohli spôsobiť masívne narušenie satelitnej technológie, čiže by mohlo dôjsť k výpadkom napríklad GPS, internetu, televízie či mobilného signálu.

Aké sú šance?

V článku sa skúma okrem iného aj to, ako by slnečné búrky mohli ovplyvniť podmorské káble. Globálny internet sa spolieha na komplexnú sieť káblov položených cez dno oceánu, ktoré spájajú krajiny dohromady. Práve tieto podmorské káble sú citlivé na geomagnetické prú­dy.

Ak by došlo k narušeniu týchto káblov, mohlo by dôjsť k úplnému výpadku internetu na celom svete, prípadne by jednotlivé kontinenty ostali od seba odrezané.

Vedci skúmali, aká je šanca, že dôjde k takej silnej slnečnej búrke, ktorá by spôsobila celosvetový výpadok, čiže by došlo k „internetovej apokalypse“. Šanca na takýto scenár je od 1,6 do 12 % za desaťročie, čo nie je zanedbateľné číslo.

Analýzy hovoria, že USA by boli pravdepodobne zasiahnuté najťažšie, pretože sa spoliehajú na podmorské káble, ktoré ich spájajú s Európou, zatiaľ čo Európa a Ázia by na tom bola s pripojením zrejme lepšie vďaka pozemným spojeniam.

Mesiace bez internetu?

Otázkou ostáva, či je svet na takéto niečo pripravený. Pandémia koronavírusu nás presvedčila, akí sú ľudia zraniteľní a mnohí zvládajú zmeny len veľmi ťažko. Výpadky by v prípade tohto scenára mohli trvať niekoľko týždňov až mesiacov.

V novodobej histórii boli zaznamenané iba dve veľmi silné slnečné búrky, a to jedna v roku 1859 a druhá v roku 1921, kedy ešte internet neexistoval.

Ak na Slnku dôjde k veľkej slnečnej erupcii, ľudia na Zemi budú mať približne 13 hodín na to, aby sa na možný globálny výpadok pripravili.

Ilustračné foto

Zdroj: iMeteo.sk