3. august 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Upriamte pozornosť na svoje sny

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 3. - 9. augusta 2020?

V pondelok 3. augusta o 17:40 hod. máme spln v znamení Vodnára. „K tomuto znameniu je priradený 11. astrologický dom – dom snov, splnených prianí a nápomocných osôb. Poproste LUNU o pomoc pri vašich snoch,“ vysvetľuje astrologička Valika Polčicová, ktorá pre vás pripravila týždenný horoskop.

Baran

V tomto týždni ste nabitý energiou až tak, že aj keby ste ju rozdávali plným priehrštím, ešte stále vám jej zostane nadbytok. Okrem toho vám to veľmi dobre páli, a toto všetko vám pomáha pri budovaní vašej kariéry. Dokonca aj niekto z vášho pracovného okolia je vám priaznivo naklonený. V oblasti citov a lásky vám je nebeská obloha naklonená hlavne v stredu a v piatok. Ale ani víkend nebude skúpy na príjemné spoločné aktivity, či ste už v dlhodobých, alebo len začínajúcich vzťahoch.

Býk

Tento týždeň je pre vaše znamenie nesmierne priaznivý hlavne na zmeny v oblasti vášho zamestnania. Máte veľkú šancu na povýšenie, alebo na úplnú zmenu pracovnej oblasti, alebo zamerania. Vy čo podnikáte, môžete sa tešiť na naozaj slušné finančné zisky. V pondelok a piatok budete mať silnú podporu hviezd v oblasti citov a lásky. Ale aj tie ostatné dni vám prinášajú pokoj a príjemné chvíle v spoločnosti či už vašej rodiny, vašich partnerov, alebo priateľov.

Blíženci

Od pondelka do stredy sa budete na pracovisku naozaj trápiť. Nič sa vám nebude dariť, nič nebudete stíhať a z toho všetkého k tomu celému budete podráždený. Naopak, v priebehu štvrtka a a piatka máte úžasné dni na posilnenie si vášho pracovného postavenia, ale aj na posun v kariére. V súkromí vám pondelok, utorok a aj nedeľa ponúkajú príjemné prežívanie citov a prejavov lásky, ale vy si to nebudete schopný užívať a vychutnávať. Uvoľnite sa.

Rak

Celý pracovný týždeň sa pre vás bude vyvíjať dobre. Zvlášť štvrtok a piatok sú pre vás dni, ktoré budú mimoriadne prajné pre kariéru. Naopak, v stredu si dávajte pozor na podrazy zo strany niektorého z vašich spolupracovníkov. V citovej oblasti, v láske máte priaznivý deň pondelok. Ale dávajte pozor, pretože to je zároveň deň, počas ktorého budete mať tendencie byť neverný. Je dosť pravdepodobné že v priebehu piatka vás váš partner prekvapí niečim milým.

Lev

Tento týždeň môžete v zamestnaní riešiť aj naozaj komplikované, pracovné úlohy či rokovania. Zvládnete ich úspešne vo váš prospech. Ak dostanete výbornú pracovnú ponuku, máte ju prijať. Aj z finančného hľadiska sa vám bude dariť. V rámci vášho partnerského spolužitia je všetko v poriadku. Dokonca od štvrtka do nedele to bude medzi vami úžasné. Vy, čo hľadáte lásku, budete ju mať možnosť získať. Preto počas víkendu neseďte doma, ale choďte medzi ľudí.

Panna

Od pondelka do stredy očakávajte, že sa v zamestnaní budete trápiť s každou maličkosťou. Nebude sa vám dariť úspešne dokončiť nič aj preto, lebo nebudete stíhať. Preto sa nebudete cítiť ani po psychickej stránke v pohode. Naopak, štvrtok a piatok vám prinášajú úspech. Darí sa vám stabilizovať si vaše postavenie a dokonca si zvyšujete šancu na povýšenie. Pondelok, utorok a nedeľa sú pre vás dni, ktoré budú priať láske a citom. No je pravdepodobné, že ich nedokážete nielen využiť vo svoj prospech na utuženie vášho vzťahu, ale ani si ich užiť. Snažte sa uvoľniť.

Váhy

Ak v zamestnaní zvažujete zmeny akéhokoľvek charakteru, tak toto je ten správny týždeň na to, aby ste ich naplno realizovali. Z dlhodobého hľadiska vám prinesú pozitíva. Aj vy čo podnikáte, môžete sa tešiť z toho, že vám v priebehu týchto dní budú obchody vychádzať. Očakávajte dobré zisky. V pondelok a v piatok vás vaše hviezdy podporia v oblasti lásky a citov. Ale aj ostatné dni vám prinášajú spokojnosť a radosť v kruhu vašej rodiny, partnerov a priateľov.

Škorpión

Od pondelka do stredy to u vás na pracovisku pôjde doslova ako v lete na saniach. Každá úloha, ktorú sa vám darí zvládnuť, vás stojí nemierne veľa energie a úsilia. Naopak, v priebehu štvrtka a piatka na čo siahnete, sa vám bude dariť zvládať bez problémov. Vaši nadriadení budú doslova nadšení z vašich úspechov. V partnerskom spolužití pozor na utorok. Hrozia nemilé výmeny názorov z vašej viny pre vaše podráždenie. V takom prípade sa vám všetko medzi vami podarí upokojiť až v nedeľu.

Strelec

Po dlhšom čase sa pracovne dostanete do situácie, kedy pocítite hlavne v prevej polovici tohto týždňa nespokojnosť s výsledkami, ale aj s finančným ohodnotením za vašu snahu. Druhá polovica vám prináša pokoj, takže si budete môcť trochu odpočinúť, vydýchnuť. V pondelok a v utorok vás hviezdy podporujú v oblasti lásky, ale nevyužijete to, pretože ste podráždený. Dávajte preto pozor na to, aby ste si vašu zlú náladu nevybíjali na partneroch alebo priateľoch. Nebolo by to z vašej strany fér.

Kozorožec

Do stredy sa na pracovisku naozaj namakáte. Ale vaša námaha nebude adekvátne ocenená ani na pozícii, ani finančne, a to vás bude veľmi trápiť, ale aj hnevať. Štvrtok a piatok už bude pokojný a aj robota vám pôjde od ruky. V oblasti citov a lásky vám planéta Venuša (láska, rodiny) bude maximálne naklonená. Plným priehrštím vám bude dávať všetko, po čom v tejto oblasti vášho života túžite a je jedno, či ste v dlhodobých, alebo len začínajúcich vzťahoch.

Vodnár

V tieto dni sa v zamestnaní môžete naozaj tešiť. Máte dostatok práce a za jej úspešné zvládnutie dostávate aj dostatok pláce. Toto je situácia, ktorá vám vyhovuje a teší vás. Ocenenie očakávajte aj zo strany vašich nadriadených. Aj v súkromí sa budete môcť tešiť z pozornosti vašich partnerov. Od utorka vám vesmír bude naklonený v oblasti lásky a citov. V dlhodobých vzťahoch prichádza nová iskra, ale aj upevnenie partnerstva. Nezadaných čaká nová láska.

Ryby

Tento týždeň budete naozaj zavalený prácou, čo znamená, že aj keď pracujete na sto percent, len veľmi ťažko budete stíhať všetky vaše povinnosti, ktoré máte na tieto dni naplánované aj úspešne dokončiť. A ešte k tomu zo strany vašich nadriadených budete vnímať nevôľu smerom k vám, čo oprávnene cítite ako nespravodlivosť. V utorok budete prežívať príjemné prežitky v oblasti lásky. V sobotu očakávajte malé škriepky a to preto, lebo si robíte starosti s prácou aj cez dni voľna, ktoré by ste mali venovať vašim blízkym.

