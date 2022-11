Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Barani budú nadmieru eroticky nabití. Na čo si majú dať pozor? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 14. do 20. novembra? 13. november 2022 Magazín

13. november 2022 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Barani budú nadmieru eroticky nabití. Na čo si majú dať pozor? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 14. do 20. novembra?

Váhy

V pondelok sa snažte v zamestnaní stihnúť čo najviac, pretože od utorka až do piatku nebudete mať čas na nič iné, len na riešenie problémov a prekážok, ktoré vám budú brániť pokračovať v pracovných úlohách a povinnostiach. V súkromí to máte počas týchto dní, našťastie, v pohode. Aj v rámci vášho partnerského a rodinného spolužitia ste spokojní. Medzi vami a vašimi blízkymi vládne pohoda a harmónia, ktorá bude pretrvávať aj v priebehu víkendu.

Škorpión

Aj tento týždeň budete vystavení nepriazni niektorých vašich spolupracovníkov, ale vy to dokážete zvládať s pokojom a vnútornou rovnováhou aj preto, lebo po finančnej stránke sa vám darí viac než dobre. Ale v oblasti citov a lásky to bude už horšie. Hrozia veľké hádky a spory, ktoré môžu vyústiť až do rozchodov a ukončení dlhodobých vzťahov. Preto bude lepšie, ak by ste sa počas víkendu mohli niekam odpratať, kde budete môcť v pokoji prečkať nepriazeň osudu v tejto oblasti vášho života.

Strelec

Z tohto týždňových pracovných výsledkov ste nadšení a optimistickí a máte na to plné právo, pretože na čo si len v zamestnaní spomeniete, to sa vám darí. To všetko prispieva k rýchlejšiemu postupu v rámci vašej kariéry. Aj v osobnom živote ako aj v rodinnom a partnerskom spolužití ste mimoriadne spokojní. Preto, aby ste si túto spokojnosť udržali čo najdlhšie, nezabudnite sa primerane venovať vašim polovičkám. Nezanedbávajte ich kvôli práci.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk