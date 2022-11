Zdroj: pixabay.com Najlepšie MANŽELKY podľa ZVEROKRUHU: Máte doma hotový poklad alebo živelnú pohromu? O vašej manželke toho mnoho prezradí a jej dátum narodenia. V akom znamení prišla na svet žena vášho života? 5. november 2022 Monika Hanigovská Magazín

5. november 2022 Monika Hanigovská Magazín Najlepšie MANŽELKY podľa ZVEROKRUHU: Máte doma hotový poklad alebo živelnú pohromu? O vašej manželke toho mnoho prezradí a jej dátum narodenia. V akom znamení prišla na svet žena vášho života?

Pozrime sa na to, aké sú ženy ako manželky z pohľadu zverokruhu. Dopriali vám hviezdy skvelý a harmonický vzťah alebo musíte na ňom viac pracovať?

Manželka v znamení Raka

Ak hľadáte lojalitu a dobrý stabilný základ, manželka narodená v astrologickom znamení Raka je výbornou voľbou. „Miluje rodinný život. Zobrať si ju za manželku znamená mať vedľa seba niekoho, kto chce investovať do vzťahu a ide do toho naplno,“ opisuje ju v superlatívoch portál Your Tango.

Manželka v znamení Ryby

Máte za manželku ženu narodenú od 20. februára do 20. marca? Skvelý úlovok! Ako pripomína tamojší portál, je to mimoriadne nadaná žienka na rozdávanie lásky a nešetrí ničím, aby sa uistila, že ste šťastný.

Je to kreatívna matka, deti sa s ňou nenudia. Niektoré z nich môžu byť občas náladové, no ak im porozumiete a zapracujete na vzťahu, čaká vás šťastné a harmonické manželstvo.

Manželka v znamení Váh

Vraví sa, že veľa krásnych či zaujímavých osobností patrí do deviateho súhvezdia zvieratníka. Váha je výnimočná aj v pozícii manželského zväzku. Je to osobnosť s dlhodobými cieľmi, ktorá dokáže inšpirovať a nadchnúť: „Váha vás nikdy nebude karhať, pretože to, čo chce, dostane láskavosťou a nie manipulatívnymi prostriedkami. Váhy milujú sex a romantiku a sú ochotné experimentovať.“

Manželka v znamení Býka

Je to zemské znamenie – pred sebou máte skôr konzervatívnu ženu. „Ako manžel zistíte, že je vytrvalá a lojálna a vie veľmi dobre prijať úlohy matky,“ píše Your Tango.

Je to tvrdohlavá žena, no jej neodbytnosť môže padnúť na úrodnú pôdu: „Aj keď sa s ňou môžete naraz ocitnúť v dosť intenzívnych hádkach, zistíte, že tento druh konfrontácie „hlava-nehlava“, môže v skutočnosti stimulovať manželstvo veľmi pozitívnym spôsobom,“ vysvetľuje portál. Sú to však ženy veľmi inteligentné a odvďačíte sa im tým, keď ich „pustíte do svojej mysle.“

Čo prezrádzajú ďalšie znamenia? Nájdete na druhej strane!

Zdroj: Dnes24.sk