Zdroj: pixabay.com NAJŠŤASTNEJŠIE znamenia zverokruhu: V koho prítomnosti si užijete POHODU a nájdete POMOC? Títo ľudia sršia dobrou náladou a pomôžu vám, ak to budete práve potrebovať. 12. november 2022 Monika Hanigovská Magazín

Niektorí ľudia nikdy nedovolia, aby ich život sklamal. Sú to často veselí spoločníci, ktorí pohotovo ponúknu úsmev a vtip, ale vedia aj zabojovať, ak je to potrebné.

Ako sa vraví, narodili sa pod šťastnou hviezdou. Poznáte znamenia zverokruhu, ktoré patria medzi najspokojnejšie?

1. Strelec

Strelec je prvým na tomto zozname. Jeho vládnucou planétou je Jupiter, ktorý bol vždy spájaný so šťastím, štedrosťou a hojnosťou.

„Pre Strelca je život sám o sebe bohatou tapisériou neoceniteľných zážitkov a dobrodružstiev. Strelci sú šťastní jednoducho preto, lebo sú najoptimistickejším znamením zverokruhu. Dokážu zužitkovať z rôznych činností všetko to, čo je prospešné,“ opisuje portál You Tango.

2. Lev

Levy sú optimisti a užívajú si život s ľahkosťou. „Nosia svoje srdce na rukách. Túžia rozdávať svojmu okoliu vlastnú radosť a pohodu,“ vysvetľuje astrologička Tara Bennetová pre portál Best Life.

No tvrdo pracujú na tom, aby dosiahli svoje šťastie. Astrologička Skye Alexander ich opisuje ako „sebavedomých jedincov, ktorí z celého srdca veria v seba a svoju schopnosť uspieť v čomkoľvek.“

3. Baran

Toto vášnivé a ohnivé znamenie je najšťastnejšie vtedy, ak môže viesť druhých. „Títo nezávislí, motivovaní a dynamickí ľudia vedia, čo chcú, a urobia všetko preto, aby to dosiahli,“ hovorí numerelogočka Tara Bennetová.

Prečo je tomu tak? Sú sebavedomí a „nenechajú sa ovplyvniť pravidlami, nápadmi alebo túžbami iných ľudí, aby sa mohli sústrediť na to, čo ich robí šťastnými“. Ľudia v tomto znamení sú energickí a ohniví, vďaka čomu môžu ľahko dosiahnuť svoje ciele.

4. Váhy

Medzi najšťastnejšie znamenia patria aj Váhy. Sú to pokojní ľudia, ktorí vyhľadávajú harmóniu. No aby to podľa numerologičky Bennetovej docielili, „vyhýbajú konfrontáciám a situáciám, ktoré spôsobujú drámu a napätie.“ Vyhľadávajú stabilné prostredie.

5. Ryby

O Rybách je známe, že sú takpovediac emocionálne špongie – nasávajú energiu od okolitých ľudí. Šťastní sú tí, ktorí ich majú za priateľov! Rozdávajú okolo seba dobrú náladu a pohodu. Bennet nazýva Ryby „taviacim kotlom emócií, ktorý, keď je obklopený pozitívnymi ľuďmi, absorbuje ich radosť a energiu.“

6. Blíženci

Patrí sem aj tretie znamenie zverokruhu, ktorému Slnko vládne od 21. mája do 21. júna a v siderickom zvieratníku od 15. júna do 16. júla. Bennet opisuje Blížencov ako ľudí plných nadšenia a vzrušenia: „Ak sa v niečom necítia dobre alebo ich to nerobí šťastnými, vrhnú sa hľadať niečo lepšie. Blíženci sa radi usmievajú a smejú.“

Zdroj: Dnes24.sk