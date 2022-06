Zdroj: unsplash.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Z KOHO bude vyžarovať taká charizma, že až niekoho očarí? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 6. do 12. júna? 6. jún 2022 Magazín

BARAN

Je pred vami taký priemerný pracovný týždeň. Bude taký, ktorý si do budúcnosti ničím výnimočným, zaujímavým, ani dobrým či zlým, nebudete pamätať. Až počas piatku sa situácia u vás zmení. V tento deň sa vám začne dariť všetko, do čoho sa pustíte viac ako len dobre. V oblasti lásky vám nezadaným budú po celých sedem dní hviezdy naklonené a budú vám priať v získaní si novej známosti a vám zadaným vstúpi do vzťahov nová iskra. Nie je vylúčené, že ženám, ktoré túžia po materstve, sa túžba vyplní.

BÝK

Po celý tento týždeň, ale najmä počas jeho prvej polovičky, budete vo vašom zamestnaní veľmi úspešní v každej vašej aktivite. Za to vás neminie zaslúžená finančná odmena alebo postup na kariérnom rebríčku za vašu už dávnejšie vykonanú prácu. Podobne budete úspešní aj v oblasti vášho osobného života. Zvlášť v láske sa nebudete mať dôvod na niečo sťažovať. Tú si užijete v každom jej odtieni najmä cez víkend. Ten bude priam úžasný.

BLÍŽENCI

Mali by ste sa pripraviť na vážne chaotický pracovný týždeň. Z každej strany sa na vás bude valiť robota. Budete dostávať kopec nových úloh a zároveň budete musieť doriešiť aj tie, ktoré ste nestihli v minulých týždňoch. Nečudo, že nestíhate. Až piatok bude o máličko pokojnejší. Vaše súkromie bude v stredu a vo štvrtok poznamenané malými hádkami, ktoré však môžu prerásť až do tichej domácnosti. preto ak chcete mať pohodový víkend, snažte sa týmto hádkam radšej vyhnúť.

