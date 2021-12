Zdroj: www.pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Koho čaká v práci PEKLO a koho SUPER týždeň? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 13. do 19. decembra? 12. december 2021 han Magazín

Baran

V pondelok a v utorok si na pracovisku zachovajte pokojnú myseľ, pretože vás čakajú problémy, ktoré vám nedovolia venovať sa tomu, čomu máte. Až od stredy sa všetko upokojí a vy stihnete dohnať aj zameškané. U vás doma je v priebehu týchto dní pohoda a pokoj. Spoločne s celou vašou rodinou finišujete v prípravách na Vianoce. Na pomoc si môžete počas víkendu pozvať aj priateľov. Aspoň bude väčšia zábava.

Býk

V priebehu tohto týždňa sa vám v zamestnaní bude mimoriadne dariť vo všetkom, do čoho sa pustíte. Bude to mať pozitívny dopad aj na vaše lepšie pracovné zaradenie v podobe kariérneho postupu. V citovej oblasti sa cítite príjemne a spokojne, takže teraz všetky tie predvianočné prípravy, nakupovanie, upratovanie, či pečenie perfektne zvládate. Dokonca si to všetko spoločne s vašimi blízkymi aj užívate.

Blíženci

Všetky vaše pracovné aktivity sa snažte ukončiť do piatku, pretože v priebehu tohto dňa je riziko, že by ste mohli viac stratiť ako ste doteraz získali. V partnerskom či rodinnom spolužití si v tieto dni užívate harmóniu aj pohodu. Tá len zvýrazňuje celkovú súdržnosť vašej rodiny, s ktorou prežívate príjemné chvíle pri prípravách na najkrajšie sviatky roku.

