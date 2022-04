Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Komu sa bude DARIŤ a komu hrozia finančné PROBLÉMY? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 18. do 24. apríla? 17. apríl 2022 Magazín

Váhy

V tieto dni máte veľkú chuť, energiu a entuziazmus do roboty a tie vám veľmi intenzívne pomáhajú v dosahovaní dobrých výsledkov. No ak ale túžite po kariére, tak to vám v tomto týždni pôjde iba veľmi ťažko. Počas stredy, ktorá bude pekným dňom na lásku, by ste mali vašich partnerov prekvapiť niečím malým, milým a pokračovať v tom spolu môžete aj v nedeľu, pretože aj tá bude hlavne o citoch.

Škorpión

Bohužiaľ ani tento týždeň nebude pre vás z pracovného hľadiska dobrý. Bude opäť náročný, plný prekážok a nedorozumení medzi vami a vašimi spolupracovníkmi. A aby toho všetkého negatívneho nebolo málo, tak rátajte s tým, že sa budete potýkať s nedostatkom finančných prostriedkov. V súkromí by ste mali byť u vás doma pripravení počas utorka na náročné a ťažké debaty, ktoré až v nedeľu zvládnete. Všetko si vysvetlíte a udobríte sa.

Strelec

Do stredy to máte v zamestnaní ozaj ťažké. Dotýkať sa to bude aj vašej kariéry a, bohužiaľ, aj vašich financií. Potom sa to síce krôčik po krôčiku do konca týždňa začne zlepšovať, ale nebude to o nič lepšie. Ani v osobnom živote to nebudete mať ľahké. V utorok budete musieť čeliť ťažkým hádkam medzi vami a vašimi partnermi. Našťastie, hneď vo štvrtok a piatok prichádza udobrenie a nastúpi neha, city a láska.

