19. október 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Kto bude mať týždeň "debil" a koho potrápia aféry?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 19. - 25. októbra 2020?

Baran

Celý tento pracovný týždeň je pre vás pokojný až tak, že sa vám to ako ohnivému znameniu nepáči, pretože vám vyhovuje byť neustále v akcii. Nuž, my ostatní vám tento pokoj môžeme len potichu závidieť. Naopak, v oblasti citov a lásky sa mám nesmierne darí, takže máte pred sebou dni naplnené vzrušujúcimi zážitkami, či už ste v trvalých alebo len začínajúcich vzťahoch. Berte to ako dobrú inšpiráciu ako naplánovať pre vás a vašich partnerov nadchádzajúci víkend.

Býk

Od pondelka do stredy sa v zamestnaní snažte najlepšie ako dokážete, pretože počas týchto dní vám nebeská obloha nesmierne praje v kariérnom napredovaní, ale aj v ostatných pracovných aktivitách. Ale ani štvrtok a piatok nebudú zlé. Rovnako tak aj v osobnom živote, zvlášť v láske, máte priazeň hviezd na vašej strane maximálne ako sa dá, takže v priebehu tohto týždňa sa nebudete mať na čo sťažovať. Pozor len na prípadné mimomanželské aktivity!

Blíženci

Celý tento pracovný týždeň ste na pracovisku nervózny a podráždený. Všetko vám padá z rúk, nič sa vám nedarí tak, ako by ste si to predstavovali a chceli. Až v piatok sa budete môcť ako tak realizovať, ale aj to iba pomaličky. V osobnom živote sa v priebehu týchto dní nebudú diať žiadne mimoriadne udalosti. Len vy budete aj doma v nedobrej nálade, pretože si prenášate stresy zo zamestnania do súkromia. Uvedomte si , že môžete tak pokaziť náladu aj vašim blízkym.

Rak

Na pracovisku v priebehu pondelka a štvrtka nič neriešte, pretože sa vám nebude dariť tak, ako by ste chceli. Preložte si to na ostatné dni, počas ktorých sa vám naopak bude dariť všetko, na čo siahnete. V osobnom živote bude streda dňom, počas ktorého máte priazeň nebeskej oblohy v oblasti citov a lásky. Naplánujte si s partnermi romantický večer. Naopak, v sobotu si dávajte pozor na vaše reakcie smerom k nim, pretože hrozia nedorozumenia a prudké hádky.

Lev

Tento pracovný týždeň vás zastihne v naozaj dobrej nálade. Žiadna nepríjemná udalosť vám ju nedokáže pokaziť. Zároveň je to ozaj dobrý základ na vaše dobré pracovné výsledky. V súkromí sa snažte v priebehu pondelka a utorka zabrániť nedorozumeniam medzi vami a partnermi. Počas nadchádzajúceho víkendu sa naopak pripravte na vlnu citov a lásky, ktorá sa prenesie na celú vašu rodinu. Budete spoločne prežívať silný pocit spolupatričnosti.

Panna

Mali by ste sa pripraviť na to, že celý tento pracovný týždeň vám bude všetko padať z rúk, nebudete schopný sa plne sústrediť, čo vás bude znervózňovať. Budete podráždený a nevrlý. Iba v priebehu piatku sa vám ako tak bude dariť zvládať vaše povinnosti. V súkromí máte pred sebou v podstate pokojné dni, a predsa sa nebudete v kruhu vašej rodiny cítiť v pohode a uvoľnene, pretože si prenášate domov vaše problémy zo zamestnania. Snažte sa nekaziť blízkym víkend vašou zamračenosťou.

Váhy

Prvé tri dni tohto týždňa sa v zamestnaní snažte ako len najviac budete môcť. Počas nich máte priazeň hviezd na kariéru, ako aj na dosahovanie vynikajúcich výsledkov. Ale ani počas štvrtku a piatku sa nebudete mať na čo sťažovať. Taktiež v osobnom živote máte pred sebou iba pohodu a nádherné chvíle naplnené citmi a láskou. Preto si to nepokazte nejakou lacnou mimomanželskou aférou.

Škorpión

Napriek ťažkostiam a problémom na vašom pracovisku sa vám darí zvládať vaše povinnosti a úlohy na výbornú, pretože máte dostatok energie zvládať všetky nepríjemnosti okolo vás. Máte možnosť si finančne veľmi polepšiť. Oblasť citov a lásky bude v priebehu týchto dní u vás pod maximálne priaznivým vplyvom hviezd, či už ste zadaný alebo slobodný. Ak plánujete potomstvo alebo požiadať partnerov o ruku, máte na to v priebehu tohto týždňa to najideálnejšie obdobie.

Strelec

Na pracovisku sa vám počas tohto týždňa bude dariť všetko, na čo siahnete. Rovnako tak aj kariérne si zlepšujete vašu pozíciu. Jediné, čo vám bude chýbať, je adekvátne finančné ohodnotenie, na ktoré si budete musieť nejaký čas počkať. V osobnom živote ste v priebehu týchto dní pre všetkých okolo vás charizmatický a príťažlivý. Ste milý ku každému, čím si získavate nových priateľov a s tými, ktorých už máte, si upevňujete vzájomnú spolupatričnosť.

Kozorožec

V zamestnaní sa vám nedarí tak, ako by ste chceli a ako ste si naplánovali, čo vás dostáva do depresívnej nálady. Ak premýšľate nad zmenou zamestnania, tak si toto rozhodnutie odložte na príhodnejšie obdobie. Teraz na to nie je dobrý čas. V súkromí to budete mať relatívne pokojné až na štvrtok, kedy sa dostanete do vážneho sporu s partnermi. Dúfajte, že sa vám to podarí dať počas víkendu do poriadku. Bola by škoda mať v priebehu voľna dusno a tichú domácnosť.

Vodnár

Máte pred sebou naozaj nesmierne ťažký a náročný pracovný týždeň. Minimum práce má negatívny dopad aj na vaše financie, z čoho ste nervózny a podráždený. V súkromí máte pred sebou bežné, ničím výnimočným zaujímavé dni. V pondelok si ustrážte vaše emócie, pretože hrozia hádky. V piatok by ste sa mali venovať partnerom, pretože vám vesmír praje v oblasti citov a lásky. V tomto duchu sa bude niesť aj nadchádzajúci víkend.

Ryby

Napriek tomu, že sa vám v zamestnaní darí a máte aj podporu vašich nadriadených, netešíte sa. Tak isto sa budete cítiť aj vy, čo podnikáte. Proste máte „depku“. Tá sa u vás prejaví aj počas štvrtka, čo bude mať dopad aj na partnerské spolužitie. Našťastie, cez víkend sa upokojíte a všetko medzi vami dáte do poriadku. Budete prekvapený, ako sa u vás doma pozitívne odzrkadlí vaša snaha byť veľkorysý.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk