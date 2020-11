30. november 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Kto sa má vyvarovať problém a radšej sa "zašiť"?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 30. novembra - 6. decembra 2020?

V pondelok 30. novembra o 10.30 hod. máme spln v znamení Blížencov. „Je to tretí astrologický dom – pokrvná rodina, vzdelávanie sa, krátke cesty… Ak máte v niektorej oblasti problém, požiadajte o pomoc Lunu,“ hovorí astrologička Valika Polčicová, ktorá pre vás pripravila týždenný horoskop.

Baran

V zamestnaní očakávajte hlavne prekážky. Ale nebude výnimkou, ak zistíte, že niektorí vaši spolupracovníci k vám chovajú zášť a závisť, ktorou sa vám u vašich nadriadených snažia robiť problémy. Našťastie, tí sú na vašej strane a podporujú vás. V osobnom živote máte v priebehu týchto dní relatívny pokoj. Vyskytnú sa nejaké malé nedorozumenia, ale tie dokážete zvládnuť bez problémov. Aj v oblasti lásky a citov ste spokojní. Nemusíte si robiť žiadne starosti.

Býk

Toto je ten týždeň, na ktorý budete radi spomínať, pretože vaši nadriadení vás nezaťažujú, ani netlačia, s kolegami máte super vzťahy a aj vaše povinnosti zvládate k spokojnosti všetkých zainteresovaných. Nie inak to v priebehu týchto dní bude aj vo vašom osobnom živote. V utorok by ste mohli vašim partnerom pripraviť romantický večer, pretože v tejto oblasti vášho života máte na svojej strane aj priazeň nebeskej oblohy. Vaša snaha bude náležite ocenená.

Blíženci

Počas týchto dní ste na vašom pracovisku lídrom, či už pracujete manuálne, alebo hlavou. Jediným tmavým bodom v rámci vašich úspechov bude to, že za vaše výkony nebudete adekvátne finančne ohodnotení. V partnerskom spolužití máte v utorok podporu hviezd v oblasti lásky a citov. Naopak, v priebehu štvrtka hrozia medzi vami nedorozumenia a hádky. Snažte sa im vyhnúť, pretože by mohli pokračovať aj cez víkend. Nepokazte si dni voľna tichou domácnosťou.

Rak

Pondelok, utorok a piatok sú dni, počas ktorých si bez problémov plníte všetky vaše pracovné povinnosti. No v stredu a vo štvrtok neriešte nič zásadné a dôležité. Nebude sa vám dariť. V osobnom živote, v rodinných záležitostiach, ako aj v partnerskom spolužití máte pred sebou pokojné a pohodové dni. Máte tak po dlhom čase priestor a čas venovať sa vašim osobným koníčkom a záľubám, ku ktorým si môžete prizvať aj vašich blízkych alebo priateľov.

Lev

Tento týždeň zistíte, že máte na vašom pracovisku okolo seba veľa neprajníkov. Ale toto poznanie vám neuberie nič na vašom odhodlaní, entuziazme a energii podávať len tie najlepšie výkony a dosahovať vynikajúce výsledky. V osobnom živote sa taktiež cítite fajn. No vy, zadaní, dávajte pozor, pretože budete mať tendencie podliehať flirtom, ktoré by mohli mať negatívny dopad na vaše dobre fungujúce vzťahy. Preto sa najskôr zamyslite nad tým, čo urobíte.

Panna

Toto je týždeň, v priebehu ktorého vaši nadriadeným dokážete, ako ste pre nich nepostrádateľní a dôležití, čo vám aj otvorene dajú najavo. O to viac vás bude mrzieť, že z finančného hľadiska to nebudete cítiť. Skôr naopak. V súkromí by ste mali celý utorok venovať vašim partnerom. Vesmír vás bude podporovať vo všetkých aktivitách v oblasti lásky a citov. Vo štvrtok sa naopak snažte vyhýbať otvoreným konfrontáciám s nimi. Hrozia zbytočné hádky, ktorými by ste si iba pokazili víkend.

Váhy

Ste znamenie, ktoré vo všetkom čo robí, má rado precíznosť a detail. Ale tento týždeň si aj vy dovolíte užívať si trochu viac uvoľnenia a uberiete na nasadení, pretože nebudete nikým a ničím tlačený do šibeničných termínov na uzavretie vašich povinností. Aj v osobnom živote sa nebudete mať na čo sťažovať. Dokonca v priebehu utorka budete mať hviezdy na vašej strane v oblasti citov a lásky. Takže sa pochlapte a pripravte vašim polovičkám pekný a romantický večer.

Škorpión

Aj v priebehu týchto dní vás v zamestnaní nečaká nič, čo by išlo ľahko. K tomu, aby ste niečo dokázali úspešne dokončiť, sa poriadne natrápite. Preto netlačte na pílu, aby ste si všetko ešte viac neskomplikovali. Niekedy menej znamená viac. A aby ste toho nemali málo, tak aj v osobnom živote budete počas týchto dní riešiť samé problémy a prekážky. Cez víkend sa niekam „zašite“, aby ste neboli rušení a odpočívajte a relaxujte.

Strelec

Vášmu znameniu vládne Jupiter, planéta šťastia, ale v priebehu tohto týždňa vám to nebude nič platné. Takže, ak chcete, aby ste dosiahli aspoň ako tak uspokojivé výsledky, bude vás to stáť veľa psychickej, ale aj fyzickej energie. Ešteže v súkromí sa nebudete musieť zaoberať ničím, čo by si od vás vyžadovalo osobnú angažovanosť. V priebehu nadchádzajúceho víkendu nechajte všetko na vašich partnerov a rodinu a vy si doprajte dostatok odpočinku.

Kozorožec

Počas týchto dní sa necítite v pohode. Ste podráždení a bez nálady. Nedokážete sa sústrediť a to sa negatívne odzrkadľuje aj na vašich pracovných výkonoch a výsledkoch. V oblasti partnerského spolužitia neriešte nič dôležité a zásadné v priebehu štvrtka, pretože nebudete schopní nájsť riešenie, ktoré by bolo vyhovujúce pre obe strany. Iba by ste medzi vami vytvárali dusnú atmosféru, ktorú, našťastie, cez víkend dokážete dať do poriadku.

Vodnár

Na pracovisku máte okolo seba ľudí, ktorí sa vám snažia mariť vaše snahy dosiahnuť dobré výsledky. Ale cez to všetko vám nedokážu zabrániť, aby ste ich dosiahli. Váš osobný život je v priebehu týchto dní pokojný a bezproblémový. V utorok vám, nezadaným, bude vesmír naklonený pri vašich snahách nadviazať novú známosť, ktorú budete môcť pretaviť do serióznej známosti. Vy, čo ste v dlhotrvajúcich vzťahoch, máte šancu cez víkend prežiť niečo vášnivo romantické s vašimi partnermi.

Ryby

Máte pred sebou pracovne naozaj náročný týždeň plný stresov a nervozity. Snažte sa im nepodliehať, pretože by to malo ešte negatívnejší dopad nie len na vás, ale aj na vaše výkony a výsledky. V priebehu týchto dní zistíte, že vo vašich životných partneroch máte veľkú oporu a podporu hlavne v situáciách, ktoré nie sú pre vás príjemné. Preto by bolo pekné, ak by ste sa im cez víkend niečím milým a príjemným odvďačili. Ako? To už je na vašej fantázii.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk