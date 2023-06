Zdroj: www.pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Ktoré znamenia čaká VLNA citu a kto bude najviac unavený? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 19. do 25. júna? 19. jún 2023 ELA Magazín

19. jún 2023 ELA Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Ktoré znamenia čaká VLNA citu a kto bude najviac unavený? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 19. do 25. júna?

Baran

Počas tohto pracovného týždňa budete nabitý energiou, no nebudete ju schopný využiť na niečo produktívne a pozitívne. Budete mať tendencie byť netrpezlivý , impulzívny, tvrdohlavý, nerozvážny a bezdôvodne hádavý. Snažte sa preto ovládať. Mohli by ste si okolo seba narobiť nepriateľov. Tak isto aj v súkromí sa snažte hlavne v pondelok vyhýbať otvoreným konfrontáciám s vašim blízkymi. Ak to zvládnete, ostatné dni prežijete v pokojnej a príjemnej atmosfére v kruhu rodiny a priateľov.

Býk

Vaše pracovné záležitosti nebudú počas tohto týždňa blokované ničím, čo by mohlo mať za následok nedodržanie dohodnutých termínov na ich realizáciu. Všetko pôjde tak, ako ste si naplánovali. V citovej oblasti budete počas týchto dní prežívať romantické, ale aj vzrušujúce zážitky minimálne formou písomnej komunikácie, čo môže byť začiatok niečoho, čo sa môže postupne pretaviť do lásky. Je vysoko pravdepodobné, že počas víkendu prežijete príjemné chvíle v spoločnosti niekoho, kto sa vám počas týchto dní dvoril.

Blíženci

Či už na pracovisku, alebo v osobnom živote, bude počas týchto dní okolo vás zvláštna energia, ktorá bude pozitívnym spôsobom vplývať na opačné pohlavie. Aj vaše vždy dokonalé vyjadrovacie schopnosti budú podfarbené oparom zmyselnosti, čo bude mať rovnako pozitívny ohlas smerom k vám. Je len na vás, ako dokážete tieto výhody využiť. Nakladajte s nimi rozumne a uvážene. Nedajte sa strhnúť obdivom publika, pretože by ste mohli nevedomky ublížiť tým, ktorí stoja za vami v „zákulisí“ a starajú sa o vaše potreby a vytvárajú vám zázemie.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk