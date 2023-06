4 Galéria Zdroj: mavigadget.com Najväčší módny úlet sezóny: Nový HIT odporúča výrobca nosiť do práce aj na párty Novinku mnohí považujú za módnu pohromu. Na trh prichádza model topánok, ktorý niekam ťažko zaradiť. 18. jún 2023 Magazín

18. jún 2023 Magazín
Najväčší módny úlet sezóny: Nový HIT odporúča výrobca nosiť do práce aj na párty
Novinku mnohí považujú za módnu pohromu. Na trh prichádza model topánok, ktorý niekam ťažko zaradiť.

Tento rok ohlasujú veľký návrat milované a nenávidené topánky známe ako žabky či flip flop. Tie si ihneď obuli mnohé svetové hviezdy a hrdo sa v nich ukazujú na vychytených večierkoch. No vyzerá to tak, že ich čoskoro tromfne obuv, ktorú ťažko niekam zaradiť.

Dámska obuv pripomína známe kroksy, ale s podpätkom.

Na každú príležitosť?

„Sú to ideálne topánky na každú príležitosť. Obujte si ich na párty, svadbu, večierok alebo aj do práce. V týchto sandáloch sa budete cítiť ako bohyňa a budete vyzerať úžasne v každom outfite“ stojí na stránke, ktorá ich ponúka za 62,95 dolárov (čo je aktuálne niečo cez 58 eur).

Tak či onak, či sa dostanú do našich ulíc, na to si budeme musieť ešte chvíľu počkať. No už teraz je isté, že topánky sú čoraz populárnejšie, majiteľky označujú tento kúsok na internete často piatimi hviezdičkami.

