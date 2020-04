26. apríl 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Ktoré znamenia sa prehupnú do mesiaca lásky zamilovane?

Pred nami je koniec apríla a príchod mája, mesiaca lásky. Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 27. apríla - 3. mája 2020?

Baran

V priebehu týždňa sa snažte mať vašu ohnivú povahu pod kontrolou. Na jednej strane ste veľmi „nabudený“ na všetko, čo robíte, ale na druhej strane ste netrpezlivý, čo budete dávať všetkým okolo vás či na pracovisku alebo niekde na úradoch patrične najavo, čím si skôr všetko skomplikujete a zabrzdíte. V osobnom živote až počas nadchádzajúceho víkendu sa vám vráti vnútorná pohoda a pokoj a váš oheň budete smerovať správnym smerom – do intímnej oblasti, takže sa určite nebudú nudiť ani vaši partneri.

Býk

Tento týždeň budete mať na pracovisku viac-menej pokojný. Nehrozí, že by vás vaši nadriadení naháňali, alebo od vás vyžadovali nadpriemerné výkony čo vás poteší, pretože v poslednom období ste toho mali až nad hlavu. Váš osobný a zvlášť citový život je tak trochu ako na vlnách, raz hore a raz dole. Ak sa dokážete nad to všetko povzniesť, tak vás počas dní voľna čakajú zaujímavé stretnutia a prípadné spoločné aktivity s niekym, ktoré sa budú niesť v duchu flirtu, ale aj citovej angažovanosti z vašej strany.

Blíženci

V zamestnaní sa počas týchto dní budete cítiť vnútorne v nepohode. Budete nepokojný, náladový, čo sa, samozrejme, prenesie aj na vaše pracovné výkony, ale aj na vzťahy medzi vami a vašimi spolupracovníkmi. Bude dobré, ak sa nebudete zbytočne s nimi púšťať do konfrontácií. Ušetríte si nepríjemnosti. Rovnako tak aj v osobnom živote sa budú vaše nálady premietať do všetkého, preto sa radšej utiahnite niekde do pohodlia vášho domova kde budete môcť byť o samote a relaxujte. Napríklad pri čítaní dobrej knihy.

Rak

Od pondelka do utorka sa na pracovisku venujte iba tomu, čo máte naplánované. Od stredy už budete môcť riešiť aj závažné úlohy, ale budete mať podporu nebeskej oblohy aj v prípadnej prezentácii vašich nových plánov a nápadov vašim nadriadeným. V rodinných záležitostiach v tieto dni vypustíte riešenia závažných problémov, pretože by ste mohli dosiahnuť pravý opak toho, čo by ste chceli. Zamerajte sa iba na základné veci, ktoré zaisťujú bezproblémový chod vašej domácnosti.

Lev

V tomto týždni sa vám snaha nebude dať uprieť, ale cez to všetko sa vám nebude dariť tak, ako ste zvyknutý, čo vám nepridá na nálade a budete mať tendencie si to kompenzovať na vašich spolupracovníkoch. Pozor si dávajte aj počas týchto dní na financie. Hrozia vám straty vo forme zlých investícií. V súkromí až počas víkendu v spoločnosti vašich najbližších dokážete zabudnúť na nepríjemnosti. Nechajte sa nimi rozmaznávať, radi to pre vás robia, pretože ste pre nich veľmi dôležitý a majú vás radi.

Panna

Očakávajte, že sa v týchto dňoch nebudete cítiť vnútorne v úplnom poriadku po psychickej stránke, čo bude mať dopad aj na vaše pracovné výkony. Ani vaše prípadné nezhody s kolegami nebudete schopný riešiť diplomaticky, preto sa snažte vyhýbať priamym konfrontáciám s nimi. Taktiež aj vo vašom osobnom živote nebudete schopný zvládať vaše nálady, preto prenechajte všetky vaše povinnosti v rámci domácnosti na vašich partnerov a vy sa utiahnite niekde, kde budete môcť sami relaxovať.

Váhy

Máte pred sebou jeden z tých pracovne pokojnejších dní, čo vám umožní trochu poľaviť vo vašom nasadení, pretože vás vaši nadriadení nebudú zaťažovať žiadnymi úlohami nad rámec vašich povinností. V citovej oblasti ste ako na hojdačke. Raz je to smerom hore a raz zase dole. Ak sa dokážete od toho všetkého odosobniť, tak vás v podstate počas víkendu čakajú zaujímavé stretnutia, ktoré budú mať nádych vzrušujúcich flirtov, ale aj vašej prípadnej citovej angažovanosti.

Škorpión

V tomto týždni sa vašim zamestnávateľom opäť vráti ich dôvera k vám, v podobe vašich okamžitých reakciách a správnych rozhodnutiach pri pracovných rokovaniach. Dokážete okamžite rozoznať reálne výhody od fikcie, čím ušetríte pre firmu financie, ale aj nepríjemnosti. V osobnom živote máte pred sebou bežné dni s radosťami, ale aj starosťami, no v priebehu nadchádzajúceho víkendu príjemne prekvapíte vašich partnerov zvýšený záujmom o ich blízkosť v intímnej oblasti.

Strelec

Tieto dni vám nebudú priať hlavne vo finančnej oblasti, preto sa snažte míňať vaše prostriedky iba na to najnevyhnutnejšie. Taktiež radšej neinvestujte. Sústreďte sa len na vaše pracovné povinnosti, venujte im dostatočnú pozornosť. Vráti sa vám to z dlhodobého hľadiska stabilitou vášho miesta a novými klientmi. V súkromí ste stále v pohode, milý a vtipný, ale na druhej strane budete mať tendencie sa troch vyťahovať pred vašimi priateľmi, ale aj rodinou. Skúste si na to dať pozor.

Kozorožec

Od utorka budete pracovne naozaj „plodný“. Bude sa vám dariť zvládať aj vážne a komplikované záležitosti spojené s vaším povolaním, ale za predpokladu, že dokážete zvládať vaše nálady. Ide o to, že sa už dlhšie obdobie neviete dostať do vnútornej harmónie. Ste plný predstáv, túžob, ale reálne ich odmietate alebo robíte pravý opak toho, čo by ste chceli dosiahnuť. Až v úplnom závere tohoto týždňa začnete mať pohodu a bolo by fajn, keby ste ju preniesli aj na vašu rodinu, ktorá pri vás stojí a podporuje vás.

Vodnár

Aj v tomto týždni máte naďalej príležitosť dosahovať tie najlepšie pracovné výkony a výsledky ako aj získavať nové a kvalitné kontakty. Šťastena aj v priebehu týchto dní stojí pri vás, preto to využite a skúste si podať nejakú lotériu. V osobnom živote, zvlášť v medziľudských vzťahoch, sa snažte počas víkendu neriešiť žiadne závažné a zásadné záležitosti, pretože vám bude chýbať diplomacia. Vytvárali by ste silné napätie a stresy, ktorými by ste skôr pokazili všetko to, čo chcete dosiahnuť.

Ryby

V zamestnaní sa budete musieť na všetky vaše pracovné povinnosti sústrediť viac ako v iné obdobie, ak ich budete chcieť zvládnuť bez problémov a na čas, pretože vám bude vaša myseľ lietať niekde v oblakoch. To si nechajte na nadchádzajúci víkend, ktorý môžete celý venovať oblasti, ktorá je pre vaše znamenie veľmi blízka. Doprajte rôzne duchovné cvičenia, alebo sa venujte očiste. Máte totiž také obdobie, ktoré je pre vás ideálne na to,aby ste dosiahli vnútornú harmóniu.

Horoskopy pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk