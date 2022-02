Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Marec začína NOVOM v znamení Rýb. Čo si priať? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 28. februára do 8. marca? 27. február 2022 Magazín

27. február 2022 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Marec začína NOVOM v znamení Rýb. Čo si priať? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 28. februára do 8. marca?

V stredu 2. marca máme NOV v znamení Rýb. „Nastane o 18:37 hodine, prajme si, aby nás nič zlé neprekvapilo,“ hovorí astrologička Valika Polčicová, ktorá pre vás pripravila týždenný horoskop.

Baran

Počas tohto týždňa sa vám pracovne, ako aj kariérne, bude dariť bez problémov. Rovnako na tom budete aj vy, čo robíte v podnikateľskom prostredí. Jediné, čo vám na celkovo dobrom pocite bude chýbať, je to, že za vaše snahy a výkony nebudete cítiť adekvátne finančné ohodnotenie a zisky. Vo vašom súkromnom živote, v láske a citoch sa v priebehu týchto dní budete cítiť veľmi fajn a príjemne. Taktiež aj vaši partneri budú mať podobné pocity. Cez víkend by ste si mohli spoločne dopriať niečo nevšedné, Navštívte napríklad wellness.

Býk

Prvá polovica tohto pracovného týždňa bude u vás v zamestnaní poriadne hektická. Tak ako v dobrom, tak aj v zlom slova zmysle. Tá druhá bude taká oddychová. Budete tak mať možnosť venovať sa aj úlohám, na ktoré vám do teraz nezostával čas. U vás doma budete mať v priebehu týchto dní všetko fajn. Dokonca vo štvrtok budete mať silnú podporu hviezd v oblasti citov a lásky. Preto by bolo pekné, ak by ste v tento deň naplánovali pre vašich partnerov pekný a romantický večer.

Blíženci

Máte pred sebou nesmierne vydarený pracovný týždeň napriek menším turbulenciám v jeho prvej polovičke. Podstatná je ale jeho druhá polovička, počas ktorej si užívate pohodu, pokoj, úspech a celkovú zaslúženú spokojnosť. Vaše súkromie sa bude odvíjať rovnako super. V stredu vás čaká veľká dávka lásky a zase lásky. No ani ostatné dni nebudú o nič pekné a príjemné ochudobnené či už v partnerskom, alebo rodinnom spolužití.

