26. február 2023 han Šport Futbal U našich susedov zavládol SMÚTOK: Zomrel bývalý futbalista, mal len 53 rokov Českú športovú verejnosť zasiahla správa o smrti niekdajšieho futbalového majstra so Slaviou Praha.

Len pred pár dňami odišiel do futbalového neba niekdajší tréner pražskej Slavie František Cipro, a z rovnakého klubu prišla ďalšia pochmúrna správa.

„Vo veku 53 rokov zomrel v sobotu 25. februára bývalý hráč Slavie Praha Martin Pěnička,“ píše spomínaný klub na svojej internetovej stránke. Príspevok dali aj na sociálne siete.

Pěnička pôsobil v Slavii sedem rokov a v sezóne 1995/1996 sa s ňou stal majstrom Česka. Na ďalší rok jej pomohol postúpiť do semifinále Pohára UEFA, čo bolo vtedy senzáciou. Českú najvyššiu súťaž si vyskúšal aj v drese Chebu a Brna, pôsobil aj v belgickom Lokerene.

Reprezentoval svoju vlasť aj v mládežníckych reprezentáciách. „Pjéňa… Mimo ihriska to bol veľmi dobrý chalan. Ale na ihrisku to bolo iné, proste sa do súpera zakusol a nepustil ho,“ zaspomínal pre isport.blesk.cz na bývalého spoluhráča legendárny český futbalista Vladimir Šmicer.

FOTO: ilustračné

