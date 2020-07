4. júl 2020 Tunde Rôzne Uhorková sezóna nám klope na dvere. Čo má spoločné s letom?

Prekonať uhorkovú sezónu nám môžete pomôcť aj VY! Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich!

Leto je obdobím dovoleniek a ničnerobenia. Čím vyššie sa ortuť teplomera vyšplhá, tým väčšiu chuť máme obliecť si plavky a relaxovať pri vode.

Zbierame tipy

Nič veľké sa nedeje, poslanci majú parlamentné prázdniny, kultúrnych akcií bude tento rok pomenej a jediné, čo nás zaujíma je to, aké bude zajtra počasie. Novinári toto obdobie nazývajú aj uhorkovou sezónou. Nie preto, že by práve v tomto čase držali uhorkovú diétu, ale preto, že sa toho jednoducho deje málo.

Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich!

Prekonať uhorkovú sezónu nám môžete pomôcť aj VY! Ak máte tipy na zaujímavé miesta z vášho regiónu, šikovných ľudí, o ktorých by Slovensko malo vedieť alebo ste sa stali svedkom mimoriadnej udalosti, napíšte nám na odvas@ global24.sk.

Radi uverejníme aj vaše fotky a videá z ciest po Slovensku alebo dovolenky v zahraničí. Podeľte sa s nami o vaše zážitky a staňte sa súčasťou diania na Dnes24.

Uhorková sezóna a leto

Čo má teda uhorková sezóna spoločné s letom? Otázkou vzniku a motivácie spojenia uhorková sezóna sa zaoberal etymológ PhDr. Ľubor Králik, CSc. z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. „Slovenské spojenie uhorková sezóna je podľa niektorých jazykovedcov čiastočným prekladom nemeckého slova Sauregurkenzeit (v preklade čas kyslých uhoriek), ktoré pravdepodobne vzniklo zo staršieho nemeckého spojenia Zores- und Jokres-Zeit (v preklade čas starostí a drahoty). Toto spojenie sa pôvodne používalo v prostredí obchodníkov, pre ktorých ‚čas starostí a drahoty‘ znamenal oslabenie obchodných aktivít,“ vysvetlil pre Dnes24 etymológ.

Výraz Zores- und Jokres- (v preklade starosti a drahota) podľa neho prestal byť v nemčine časom zrozumiteľný. „Preto sa v zmysle uvedeného výkladu nahradil podobne znejúcim spojením saure Gurken (v preklade kyslé uhorky). Určitú úlohu pri takejto ľudovo-etymologickej zámene zohrala zrejme predstava, že obchody idú horšie v letných mesiacoch (obdobie bez intenzívnejšieho spoločenského diania), keď dozrievajú uhorky,“ hovorí Králik.

Neskôr sa výslednou zloženinou Sauregurkenzeit začalo označovať aj obdobie chudobné na politické či kultúrne udalosti.

„S odstupom času a s využitím novšej odbornej literatúry pripadá do úvahy aj ďalší výklad nemeckého výrazu Sauregurkenzeit. Podľa neho by mohlo v nemčine ísť o pôvodné označenie obdobia, počas ktorého roľníci z oblasti Sprévskeho lesa (po nemecky Spreewald) vozili na trhy do Berlína čerstvé kyslé uhorky. Bolo to neskoré leto, čas prázdnin; na základe toho mohol vzniknúť význam „obdobie chudobné na dianie“,“ uzavrel etymológ.

Zdroj: Dnes24.sk