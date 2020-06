21. jún 2020 Zo Slovenska Dovolenku plánuje rekordný počet Slovákov! Chorvátsko ale nie je TOP destináciou

Pandémia nového koronavírusu skomplikovala cestovateľské plány a možnosti dovolenkovania v zahraničí. Napriek tomu plánuje vycestovať rekordný počet Slovákov.

Dovolenkové plány Slovákov zásadne zmenila koronakríza. Ovplyvnila ich zdravotná situácia, ale aj obmedzené rozpočty. Na dovolenku sa však tento rok chystá rekordný počet Slovákov.

Letná dovolenka

Mnohí z nich zmenili svoju cieľovú destináciu, získať tak môže najmä domáci cestovný ruch. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala agentúra Go4insight na prelome mája a júna tohto roka.

V čase pred koronakrízou podľa prieskumu na letnú dovolenku plánovalo ísť 57 % obyvateľov Slovenska. Je to o niečo viac ako počet ľudí, ktorí boli na dovolenke v lete 2018. Konkrétne plány, ako strávia tohtoročné leto, malo pred príchodom koronakrízy začiatkom marca už 29 % obyvateľstva. Približne desatina obyvateľov už mala dovolenku objednanú a polovica z nich aj čiastočne alebo úplne zaplatenú.

Pôvodne sa najviac Slovákov toto leto chystalo cestovať do Chorvátska, bolo ich 28 %. „Je to výrazne viac, ako tomu bolo pred dvoma rokmi v lete. Približne pätina populácie plánovala pôvodne zostať dovolenkovať na Slovensku, čo je tiež výrazný nárast oproti letu 2018,“ približujú výsledky prieskumu. Približne 11 % plánovalo dovolenku v prímorských krajinách, ako sú Taliansko, Grécko alebo Turecko. Do Česka sa pôvodne cez leto chystalo 6 % Slovákov, do Maďarska 4 %. Mimo Európu malo pôvodne namierené 7 % obyvateľov.

Rekordný počet

Aktuálna situácia je podľa prieskumu taká, že Slováci plánujú dovolenky v rekordnom počte. „Letnú dovolenku mimo svojho domova plánuje stráviť až 62 % z nich. Je to nárast o približne desatinu oproti situácii z februára 2020,“ konštatuje prieskum.

Pandémia nového koronavírusu však skomplikovala cestovateľské plány a možnosti dovolenkovania v zahraničí. „Získať na tom môže tento rok najmä domáci cestovný ruch. Až polovica obyvateľov Slovenska (a dokonca 70 % zo všetkých dovolenkárov) sa rozhodla stráviť tohtoročnú letnú dovolenku na Slovensku,“ podotýka agentúra v prieskume. Druhou najnavštevovanejšou destináciou by toto leto mala byť Česká republika.

Najvýraznejší pokles záujmu zo strany Slovákov môže zatiaľ očakávať Chorvátsko, kde sa chystá tento rok 6 % obyvateľstva. Predstavuje to len štvrtinu tých, ktorí rozmýšľali nad Chorvátskom v čase pred koronakrízou a zároveň len 40 % z počtu tých, ktorí Chorvátsko navštívili pred dvoma rokmi.

Výrazne však v súčasnosti opadol záujem o Taliansko, Turecko, Grécko a ostatné prímorské destinácie.

K moru sa tak chystá necelých 10 % obyvateľov. Mimo Európu má namierené len 1 % Slovákov. Prieskum však upozornil, že vzhľadom na postupné otváranie hraníc je možné, že sa Slováci rozhodnú vycestovať do zahraničia vo vyššej miere, ako bolo deklarované koncom mája.

Dovolenka na Slovensku

Vysoký dopyt po dovolenkovaní na Slovensku je podľa prieskumu spôsobený najmä obavami cestovať do zahraničia. Len šestina obyvateľstva deklaruje, že nemá žiadne zdravotné obavy spojené s cestovaním. Mierne obavy má 42 % Slovákov, 41 % obyvateľstva sa cestovania mimo Slovenska obáva výrazne.

Cestovanie v tohtoročnom lete ovplyvnia podľa prieskumu aj znižujúce sa rodinné rozpočty. Plánovaný rozpočet na dovolenku znížila takmer tretina obyvateľov Slovenska. Zvýšili ho 2 % obyvateľstva, podobný rozpočet, ako bol pôvodne plánovaný, má k dispozícii 68 % Slovákov.

Z prieskumu pritom vyplýva, že pokles rozpočtu postihol všetky sociálne skupiny aj tie, ktorým sa do februára 2020 výborne finančne darilo.

Najmenší vplyv na dovolenkové rozpočty má koronakríza podľa prieskumu v prípade dôchodcov, ktorých príjmová stránka zostala ekonomickým prepadom v princípe nedotknutá.

Zdroj: TASR