Ukončite tento KORONA-CHAOS, hovorí Sulík. Predstavil jasný plán boja s vírusom

Liberáli chcú presadiť, aby mal každý okres vlastné protipandemické opatrenia podľa toho, ako silno v ňom vyčíňa koronavírus. SaS ukázala vlastný Semafor zdravia.

Minister hospodárstva (SaS) Richard Sulík splnil úlohu, ktorú mu pred niekoľkými týždňami dal premiér Igor Matovič. Na tlačovej besede predstavil vlastný a podrobný plán, ako by Slovensko malo prijímať protipandemické opatrenia a uvoľňovať či zatvárať ekonomiku, školy, divadlá, či kostoly.

Jasný plán

Hoci premiér už medzičasom odkázal Richardovi Sulíkovi, aby svoj plán poslal do Mongolska, šéf SaS svoju úlohu aj tak splnil. Tvrdí, že už sa konečne musí niečo udiať.

„Nebudeme si nič nahovárať. Boj proti korone prebieha chaoticky, najmä túto jeseň. Sú ignorované názory odborníkov, riešenia sú predkladané zo dňa na deň,” uviedol minister hospodárstva Richard Sulík.

Preto v SaS spolu s tímom ôsmich odborníkov vypracovali konkrétny a logický plán na boj s pandémiou. Podľa Sulíka Slovensku dnes chýba takýto dokument ako soľ. Opatrenia sa ohlasujú nepredvídateľne a mnoho ľudí v nich má zmätok. To by sa malo zmeniť.

Základná myšlienka Sulíkovho Semaforu zdravia je jasná – treba rozlišovať medzi málo a veľmi nakazenými regiónmi. „Nie je správne uplatňovať jednu sadu opatrení na celé Slovensko bez rozdielu.”

Štyri farby obvodov

Liberáli navrhujú, aby sa Slovensko rozdelilo do 36 obvodov podľa rozmiestnenia regionálnych úradov verejného zdravia. Každý obvod by sa potom bodoval podľa toho, koľko má infikovaných, ako rýchlo sa tam vírus šíri a koľko pacientov leží v nemocniciach.

Podľa pridelených bodov by sa obvody zafarbili na zelené, oranžové, červené a najviac postihnuté čierne.

„Dnes by sme mali zelený len jeden spojený obvod – Lučenec a Veľký Krtíš. Veľa by ich bolo oranžových a červených. Vranov nad Topľov by bol ako jediný čierny.”

To znamená, že kým v Lučenci a Veľkom Krtíši by mohli byť otvorené obchody, divadlá, kostoly aj školy, vo Vranove nad Topľou by bolo takmer všetko zavreté, či prísne obmedzené.

SaS navrhuje aj oživenie aplikácie e-karanténa, ktorá je už dlhší čas hotová, ale nevyužíva sa.

„Potrebujeme automatické trasovanie infikovaných. To malo už dávno fungovať, rovnako ako mobilná aplikácia.”

Realitou by mal byť aj všeobecný odškodňovací zákon pre individuálne skupiny, ktoré museli zavrieť prevádzky. „Bohužiaľ, nebolo mi v stredu umožnené predložiť to na vládu. Dôvody sú ťažko pochopiteľné,” dodal R. Sulík.

Dobrá konkurencia

Je zaujímavé, že v ten istý deň, teda v pondelok, predstavuje svoj vlastný plán aj minister zdravotníctva Marek Krajčí. Tiež prináša systém semaforu, podľa ktorého by sa mali prijímať opatrenia na regionálnom princípe.

Šéf liberálov Richard Sulík to nevidí ako problém, práve naopak. „Doteraz sme nemali žiadny plán, tak už konečne niečo spravme. Nie je dôležité, kto to pripraví, len už majme nejaký plán,” uviedol Sulík.

Tvrdí, že tu nejde o žiadne politické preteky a návrhy sa pokojne môžu zlúčiť. Krízový štáb by teraz mal posúdiť oba dokumenty a rozhodnúť, ktoré body budú platiť v praxi.

